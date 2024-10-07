У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rove, купленный за 65 тысяч гривен

У матери депутата Киевского городского совета конфискуют Range Rove. Машину она купила у юридического лица всего за 65 тысяч гривен.

Стоит заметить, что депутат отметил в декларации, как пишет Офис генпрокурора, что пользуется автомобилем, который стоит более 2,3 миллиона гривен.

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Что известно о деле

Прокуроры Киевской городской прокуратуры доказали в суде, что депутат Киевского городского совета 9 созыва совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, за нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков (часть 1 статьи 172-5 кодекса Украины об административных правонарушениях).

Шевченковским районным судом города Киева депутат признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 172-5 кодекса Украины об административных правонарушениях и наложено взыскание в виде штрафа в размере 2550 гривен с конфискацией подарка – автомобиля Range Rover Sport, 2020 года выпуска,

– отметили в прокуратуре.

Там объяснили, что прокуроры установили:

в 2022 году мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта купила у юридического лица Range Rover Sport 2020 года выпуска за 65 тысяч гривен;

депутат в своей декларации за 2023 год отметил, что пользуется машиной и стоит она более 2,3 миллиона гривен.

В итоге суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом "О предотвращении коррупции".

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил в силе решение суда первой инстанции.