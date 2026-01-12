Вероятно, переписывался с вражескими спецслужбами: в полиции рассказали детали о нападении в школе Киева

В понедельник, 12 января, в одной из школ Киева 15-летний парень напал на одноклассника и учительницу с ножом. После этого он закрылся в уборной и ножом ранил себе руки и живот.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Что известно об инциденте в школе?

Правоохранители установили, что девятиклассник в уборной надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника.

Предварительно, у несовершеннолетнего диагностировали множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы – колото-резаные раны рук и живота.