12 января, 11:40
Вероятно, переписывался с вражескими спецслужбами: в полиции рассказали детали о нападении в школе Киева
В понедельник, 12 января, в одной из школ Киева 15-летний парень напал на одноклассника и учительницу с ножом. После этого он закрылся в уборной и ножом ранил себе руки и живот.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
Читайте также В Киеве в школе ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника: что с пострадавшими
Что известно об инциденте в школе?
Правоохранители установили, что девятиклассник в уборной надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника.
Предварительно, у несовершеннолетнего диагностировали множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы – колото-резаные раны рук и живота.