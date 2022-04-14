Рано говорить, что активность войны спадает, – Маляр

В Украине сейчас идет горячая фаза войны. Поэтому говорить о том, что активность военных действий уменьшается – пока рано.

Об этом в эфире 24 канала сказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Однако, несмотря на то, что сегодня определенные территории заняты врагом, есть разрушения и жертвы, на большинство атак Вооруженные Силы Украины отвечают и дают отпор.

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Более того, наши защитники останавливают врага. Большую часть целей агрессору достичь не удается – ни занять позиции, ни нанести непоправимый ущерб.

Потому это война. И, к сожалению, она продолжается. Точно говорить о том, что спадает активность – пока рано,

– подчеркнула Маляр.

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Замминистра обороны добавила, что уже в ближайшие недели будет понятна общая картина стратегии врага.

"На сегодняшний день мы четко видим, что они готовятся к активизации и пытаются нарастить активность, которая уже сейчас и в Беларуси, на восточных границах Украины. Они накапливают свои силы", – добавила Маляр.