Рано говорить, но о Мариуполе помнят, – Арестович о помощи городу от ВСУ
Идет героическая оборона города Мариуполь. По словам Алексея Арестовича, командование ВСУ оказывает всевозможную помощь. Советник главы ОП заверил, что о городе помнят.
Об этом Арестович сообщил во время ежедневного брифинга. Он назвал то, что город все еще держится, героизмом.
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Командование оказывает определенную помощь, – Арестович
Командование оказывает определенную помощь, о которой рано говорить, но о Мариуполе помнят, оказывают ту помощь, которая возможна в нынешней очень непростой ситуации,
– подчеркнул Арестович.
Отметим, что 1 апреля из Мариуполя планируется эвакуировать большое количество людей. Из Бердянска в Запорожье выехала колонна из 43 автобусов с мариупольцами, к ним присоединился также частный транспорт.
Колонну сопровождают сотрудники ГСЧС и Красного Креста. К приему большого количества вынужденных переселенцев уже подготовились в Запорожье.
Смотрите брифинг Алексея Арестовича: