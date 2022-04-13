Рано возвращаться и на Киевщину, и в саму столицу, – Маляр

Несмотря на то, что ВСУ освободили Киевскую область от российских оккупантов, риск возобновления агрессивных действий не только по Востоку Украины возможен.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает 24 канал.

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Она отметила, что война сейчас находится в активной фазе и нет оснований для того, чтобы говорить, что активность уменьшается. Упорные бои продолжаются, но сейчас на Востоке, поэтому все равно расслабляться не стоит.

В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства по разным регионам, будет известно, будет ли враг продвигаться дальше. Наши ВСУ делают все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться вглубь Украины,

– сказала Маляр.

По ее словам, людям еще рано возвращаться в столицу и Киевщину в целом.

Надо не забывать, что в государстве есть большой риск применения химического оружия со стороны РФ, рассматривающих такой сценарий,

– предостерегла она.

На днях главы КГГА Николай Поворозник также отмечал, что никто не дает гарантии, что Киев не будет обстрелян. Тем более, что столица остается "лакомым куском для врага. Это нужно четко понимать".

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