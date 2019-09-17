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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Рано делать какие-либо выводы, – Рябошапка о поджоге дома Готаревой

      27 Читати новину українською
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / Фото из открытых источников

      Неизвестные подожгли дом бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что обсудит это дело с руководством Нацполиции.

      В комментарии "Укринформу" он отметил, что их совещание состоится в среду, 18 сентября.

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      Также он попросил не делать преждевременных выводов по этому делу. По его словам, расследовать это дело надо быстро, но не потерять качество — "чтобы не назначили какого-то невиновного и не осудили его".

      Отвечая на вопрос, есть ли тенденция в том, что ранее сожгли авто невестки Гонтаревой, а саму экс-главу НБУ сбил автомобиль в Лондоне, Рябошапка сказал: "Мы немного забегаем наперед, когда связываем эти вещи в определенную цепочку".

      Я уже говорил, пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять и строить цепочки, которые затем приводят в нашем воображении к соответствующим персонажам. Гонтарева же не зря проводит такую цепочку, на одном из концов которого мы понимаем кто,
      – подчеркнул генеральный прокурор.

      На уточнение, что может быть в конце такой цепочки, генпрокурор ответил: "спрашивайте у Гонтаревой".

      гонтарева рябошапка підпал будинку
      Нападки на Гонтареву и ее родных / инфографика 24 канала

      В последнее время Валерию Гонтареву и ее семью постигла череда несчастий. Так, сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь якобы до тла выгорело имение под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских домах и ее заявлений об угрозах.

      blog_ava
      Демарш украинцев на совещании ОБСЕ из-за "российского Крыма": детали и последствия
      17 сентября
      720
      Теги: Новости Украины Полиция Руслан Рябошапка ГПУ Поджог дома Гонтаревой Валерия Гонтарева
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