Рано делать какие-либо выводы, – Рябошапка о поджоге дома Готаревой

Неизвестные подожгли дом бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что обсудит это дело с руководством Нацполиции.

В комментарии "Укринформу" он отметил, что их совещание состоится в среду, 18 сентября.

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Также он попросил не делать преждевременных выводов по этому делу. По его словам, расследовать это дело надо быстро, но не потерять качество — "чтобы не назначили какого-то невиновного и не осудили его".

Отвечая на вопрос, есть ли тенденция в том, что ранее сожгли авто невестки Гонтаревой, а саму экс-главу НБУ сбил автомобиль в Лондоне, Рябошапка сказал: "Мы немного забегаем наперед, когда связываем эти вещи в определенную цепочку".

Я уже говорил, пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять и строить цепочки, которые затем приводят в нашем воображении к соответствующим персонажам. Гонтарева же не зря проводит такую цепочку, на одном из концов которого мы понимаем кто,

– подчеркнул генеральный прокурор.

На уточнение, что может быть в конце такой цепочки, генпрокурор ответил: "спрашивайте у Гонтаревой".



Нападки на Гонтареву и ее родных / инфографика 24 канала

В последнее время Валерию Гонтареву и ее семью постигла череда несчастий. Так, сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь якобы до тла выгорело имение под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских домах и ее заявлений об угрозах.