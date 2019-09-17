00:41
18 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Натуральний тиран Путін. Турецькі понти перед Ердоганом
      Вєсті Кремля
      21:34, 17 вересня
      Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"
      Вєсті.UA
      19:17, 17 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Зарано робити будь-які висновки, – Рябошапка про підпал будинку Готаревої

      95 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / Фото з відкритих джерел

      Невідомі підпалили будинок колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що обговорить цю справу з керівництвом Нацполіції.

      У коментарі "Укрінформу" він зазначив, що їх нарада відбудеться у середу, 18 вересня.

      Читайте також: Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео

      Також він попросив не робити передчасних висновків по цій справі. За його словами, розслідувати цю справу треба швидко, але не втратити якість — "щоб не призначили якогось невинуватого і не засудили його".

      Відповідаючи на питання, чи є тенденція в тому, що раніше спалили авто невістки Гонтаревої, а саму ексглаву НБУ збив автомобіль в Лондоні, Рябошапка сказав: "Ми трохи забігаємо наперед, як пов’язуємо ці речі в певний ланцюжок".

      Я вже говорив, поки що зарано робити будь-які висновки, когось звинувачувати і будувати ланцюжки, які потім призводять в нашій уяві до відповідних персонажів. Гонтарева ж недаремно проводить такий ланцюжок, на одному з кінців яких ми розуміємо хто,
      – наголосив генеральний прокурор.

      На уточнення, що може бути в кінці такого ланцюжка, генпрокурор відповів: "запитуйте у Гонтаревої".

      гонтарева рябошапка підпал будинку
      Напади на Гонтареву та її рідних / інфографіка 24 каналу

      Останнім часом Валерію Гонтареву та її сім’ю спіткала низка нещасть. Так, спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер начебто до тла вигорів маєток під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози.

      blog_ava
      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
      17 вересня
      13782
      Теги: Новини України Валерія Гонтарева Підпал будинку Гонтаревої ГПУ Руслан Рябошапка Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 17 вересня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      17 вересня , 22:00 Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 649
      Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      17 вересня , 20:00 Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      Ірина Юрковська 2051
      Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      17 вересня , 18:03 Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      Ірина Поліщук 1843
      Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      17 вересня , 17:00 Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      Ольга Черненко 1332
      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      17 вересня , 16:02 Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      Інна Жолобович 2081
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук