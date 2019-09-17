Зарано робити будь-які висновки, – Рябошапка про підпал будинку Готаревої

Невідомі підпалили будинок колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що обговорить цю справу з керівництвом Нацполіції.

У коментарі "Укрінформу" він зазначив, що їх нарада відбудеться у середу, 18 вересня.

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Також він попросив не робити передчасних висновків по цій справі. За його словами, розслідувати цю справу треба швидко, але не втратити якість — "щоб не призначили якогось невинуватого і не засудили його".

Відповідаючи на питання, чи є тенденція в тому, що раніше спалили авто невістки Гонтаревої, а саму ексглаву НБУ збив автомобіль в Лондоні, Рябошапка сказав: "Ми трохи забігаємо наперед, як пов’язуємо ці речі в певний ланцюжок".

Я вже говорив, поки що зарано робити будь-які висновки, когось звинувачувати і будувати ланцюжки, які потім призводять в нашій уяві до відповідних персонажів. Гонтарева ж недаремно проводить такий ланцюжок, на одному з кінців яких ми розуміємо хто,

– наголосив генеральний прокурор.

На уточнення, що може бути в кінці такого ланцюжка, генпрокурор відповів: "запитуйте у Гонтаревої".



Напади на Гонтареву та її рідних / інфографіка 24 каналу

Останнім часом Валерію Гонтареву та її сім’ю спіткала низка нещасть. Так, спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер начебто до тла вигорів маєток під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози.