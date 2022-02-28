Раньше я говорил, что каждый из нас президент, а сейчас каждый – воин, – Зеленский

Зеленский сказал, что каждый украинец является нашим президентом. Ведь все мы отвечаем за свое государство. Поэтому сейчас мы – воины.

Президент уверен, что Украина победит. Об этом во время обращения 28 февраля заявил Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А сейчас так случилось, что каждый из нас воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас одержит победу. Слава Украине!

– Зеленский обратился к украинцам.

Президент подчеркнул, что сейчас Украина стоит прочно. Оккупанты не надеялись на такой ход событий. По состоянию на сейчас российская армия потеряла около 4 500 тысяч военных.

Обращение Президента Украины: смотрите видео

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