Президент впевнений, що Україна – переможе. Про це під час звернення 28 лютого заявив Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Учасники бойових дій будуть звільнені з-під варти, – Зеленський
Президент наголосив, що зараз Україна стоїть міцно. Окупанти не сподівались на таких перебіг подій. Станом на зараз російська армія втратила близько 4 500 тисяч військових.
Звернення Президента України: дивіться відео
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