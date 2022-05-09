Рашистская Федерация проиграет, потому что Путин недооценил главное

Мы за эти два месяца стали другими и, судя по всему, мы уже не остановимся. Ситуация с замораживанием конфликта, и об этом говорит Владимир Зеленский, – ее не будет.

Два месяца, которые изменили все

Даже если бы политические игроки имели желание остановить войну перемирием, каким-то соглашением и это соглашение не будет предусматривать выход на наши границы – сама армия и те люди, которые с оружием в руках, наверное, к этому не прислушаются. Хотя, возможно, если об этом вообще скажет главнокомандующий Валерий Залужный, то его армия послушает.

Стоящее У украинцев не будет другого времени, чтобы выжить и победить

За эти два месяца политика якобы отошла на второй план. Но это лишь кажется. Поверьте, в штабах, в аналитических центрах разных политических сил все уже строят планы о том, как будут вестись разговоры, дискуссии, будут искать виновных в этой войне. Это будет. Но мы точно не забудем, что таки напал Путин. И так – он каждый раз пользуется слабостью украинской власти и каждый раз недооценивает украинский народ.

Пропасть между свободой и мраком рабства

Просто в рашистской матрице не прописана такая опция, как "что-то может зависеть от людей". Там постоянно что-то зависит от тех, кто этими людьми руководит. Эти два месяца показали, что у нас политики – это дополнительное к воле народа. И что ошибки, которые мы совершаем, мы сами исправляем. Те победы, которых достигают украинцы, – это победы украинцев, а не тех, кто стоит во главе. И этим мы кардинально отличаемся от тех, кто населяет Российскую Федерацию. Там не сформирован ни инстинкт, ни даже рефлекс в массовом сознании отвечать за свои поступки. А у нас все иначе.

Как выяснилось, защищать Родину мы готовы. Как выяснилось, любить свою Родину мы можем не на словах, не в каких-то пропагандистских роликах, а по-настоящему. Мы очень веселый народ. И когда еще в феврале начали рассуждать о том, как долго продлится война, появился этот мем, что если вдруг боевые действия затянутся дольше майских праздников, то на помощь ВСУ придут бабушки, которые возятся на огороде, потому что "куда же ты, собака, по копаному – так нельзя и так не будет".

Поэтому мы действительно другие. Давайте просто сравним, как на войну реагируют у нас, в Украине, и как на войну реагируют в России. Для нас – это защита. Только сумасшедший, которых в России сейчас абсолютное большинство, может верить в то, что Украина собиралась напасть на Россию. Только те, кто живут в этом мраке, навеянном пропагандой, этими всеми черноротыми ведущими, могут верить в такую чушь.

Просто подумайте хорошо, в какой-то момент сделайте над собой усилие – выключите телевизор. Не смотрите его один день. И в это время подумайте – а какой смысл нам нападать? Чтобы что?

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Почему Россия обречена

Так что, Рашистская Федерация, вы проиграете! Вы проиграете не потому, что у вас что-то не так с армией. Это все производное, это детали. Вы – не граждане, вы продали свою совесть, свое внутреннее желание развиваться, свое внутреннее желание борьбы. Вы разменяли его на иллюзию материального благополучия, имперскости.

Вы делегировали свою жизнь и право ею распоряжаться людям, которые того не заслуживают и не достойны. Вы захотели быть не собой – вы захотели жить той жизнью, которую вам могут обеспечить, а вы ничего не будете делать сами. Вы отказались думать и принимать решения сами за себя. Вот поэтому вы проиграете.

Конечно, у вас будет еще момент покаяния, как у тех, кто поддерживал идеологию нацистской Германии. Потому что нацисты сейчас – это вы. Я это говорю осознанно на вашем русском языке перед праздником, который вы считаете важным, более важным, чем, я так понимаю, новогодние праздники.

Это не мы нацисты! Мы защищаем свою страну от врага. А враг – это вы. Поэтому вы будете раскаиваться: не скоро, не сейчас, не завтра и не послезавтра. Но вы начнете постепенно понимать. И, как это ни странно, это будет диктовать вам даже не телевизор.

Последний форпост лжи не вечен

Телевизор упадет, скорее всего, последним, потому что те люди, которые сейчас вами занимаются, они не будут думать о вас. Они не будут думать, как вас спасти. Они убегут. Правда, бежать там особо некуда. Кто-то будет совершать самоубийства, кто-то перекрашиваться и кричать, как его заставляли работать на российскую пропаганду, кто-то искренне не будет верить в это и рассказывать о том, что он идеологически разделяет политику Путина. Будут разные люди, но там не будет тех, кто будет думать о вас.

Поэтому вас ждет эта смена парадигмы, и холодильник вам продиктует, что что-то не то. Вам, скорее всего, будет больно расставаться с этой привычной жизнью. Вы начнете постоянно думать, а почему так? Конечно же, это мы будем виноваты по вашей логике. Мы и это пройдем.

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И вы поймете, что то, что с вами происходит, те гробы, которые приходят, это все – результат вашего бездействия, это результат вашего безразличия к собственной судьбе. А у нас все будет хорошо: мы станем членами Европейского Союза, скорее всего станем членами НАТО, отстроимся и уровень нашего благосостояния будет в разы лучше, чем у вас.

У нас тоже будут проблемы, но это те проблемы, которые мы знаем, что можем решить. Потому что знаем, от кого все это зависит. А зависит все это от нас. И наша жизнь – в наших руках. И мы постараемся сделать ее еще лучше: интереснее, богаче, безопаснее, чем было до начала войны. Поэтому держитесь – мы победим!

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