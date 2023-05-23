Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, чрезвычайно важно, что в декларации Парламентской ассамблеи НАТО было употреблено понятие "рашизм" относительно идеологии террористического режима Владимира Путина в России.
Смотрите также Вступление Украины в НАТО: в WSJ узнали, что планирует Запад и при чем здесь Израиль
Важная деталь по декларации
Как отметил Жданов, Парламентская ассамблея официально осудила рашизм. Также они признали, что военные преступления России против Украины являются геноцидом.
На заседании была и неожиданная деталь. Жданов особо обратил внимание, что представители Парламентской ассамблеи НАТО единогласно проголосовали за эту декларацию. Даже Венгрия не сопротивлялась.
Очень важная деталь. Обращаю внимание, что проголосовали единогласно. Венгрия голосовала за признание военных преступлений России геноцидом и за то, что идеология российского режима – рашизм. А по сути – разновидность фашизма,
– подчеркнул Жданов.
Это еще раз доказывает, что у международного сообщества есть рычаги влияния даже на таких одиозных политиков как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Жданов прокомментировал декларацию ПА НАТО насчет военных преступлений России и рашизма: смотрите видео
Решения ПА НАТО: кратко
- Парламентская ассамблея НАТО определила, что преступления России против Украины являются геноцидом. Там же признали идеологию российского террористического режима – рашизмом. Об этом стало известно 22 мая.
- В декларации призвали содействовать вступлению Украины в НАТО. Также там поддержали идею "международного трибунала" для российских оккупантов, призывали помогать Украине в восстановлении до победы и после нее.
- В начале мая Верховная Рада Украины официально признала государственную идеологию России – рашизмом. Там призвали правительства демократических стран и международные организации осудить эту политику.