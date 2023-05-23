Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, чрезвычайно важно, что в декларации Парламентской ассамблеи НАТО было употреблено понятие "рашизм" относительно идеологии террористического режима Владимира Путина в России.

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Важная деталь по декларации

Как отметил Жданов, Парламентская ассамблея официально осудила рашизм. Также они признали, что военные преступления России против Украины являются геноцидом.

На заседании была и неожиданная деталь. Жданов особо обратил внимание, что представители Парламентской ассамблеи НАТО единогласно проголосовали за эту декларацию. Даже Венгрия не сопротивлялась.

Очень важная деталь. Обращаю внимание, что проголосовали единогласно. Венгрия голосовала за признание военных преступлений России геноцидом и за то, что идеология российского режима – рашизм. А по сути – разновидность фашизма,

– подчеркнул Жданов.

Это еще раз доказывает, что у международного сообщества есть рычаги влияния даже на таких одиозных политиков как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Обратите внимание! Венгерских властей неоднократно критиковали за более-менее благосклонное отношение к России. Тамошний же премьер-министр Виктор Орбан часто выдает скандальные заявления. Недавно тот нагло заявил, что Украина не выиграет у России. А политика Запада только усугубляет ситуацию. Очевидно, что Орбан в очередной раз подыгрывает России. В МИД Украины уже жестко ответили на заявление венгерского премьера.

Жданов прокомментировал декларацию ПА НАТО насчет военных преступлений России и рашизма: смотрите видео

Решения ПА НАТО: кратко