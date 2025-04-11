Совсем другую идеологию имеют советник Трампа по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер и советник по вопросам торговли Питер Наварро. Это 24 Каналу отметил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

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Конфликт внутри команды Трампа

Юрий Рашкин рассказал, что новые пошлины Трампа разрушают репутацию Скотта Бессента, поэтому для него это невыгодная история. Илон Макс также иногда имеет огромное влияние на Трампа, в некоторых ситуациях – не может ничего сделать.

Интересно наблюдать конфликт внутри команды Трампа, между Бессентом и Маском, Миллером и Наварро. Это классический спор между практикой и теорией, идеологи и капиталисты. Бессент и Макс действительно понимают, как работает экономика, что нужно делать. У них есть такая практика,

– сказал он.

Питер Наварро – аналитик, который имеет свое мнение об экономике. Однако он очень предан Трампу, за что его очень ценит лидер Штатов. По словам политического деятеля из США, Стивен Миллер не имеет таких знаний в экономике, однако контролирует многие процессы. Вероятно, сейчас Миллер и Наварро побеждают в этом конфликте.