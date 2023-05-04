Постпутинская борьба уже началась, – Пионтковский об "охоте на ведьм" в России

В последнее время Россию все чаще накрывает разнообразный "хлопок". Интересно, что вражеские пропагандисты начинают винить своих же.

Ранее мы уже слышали, как военный преступник Евгений Пригожин обвиняет военных преступников Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в предательстве. Все эти люди осознают неизбежность своего поражения. Они уже участвуют в политической борьбе постпутинской, послевоенной России. Об этом 24 Канала сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Пауки начали уничтожать друг друга

Как отмечает Пионтковский, они повторяют тезис: "Мы героически сражались, Пригожин едва Бахмут не взял, но нас предали в Генштабе и на Рублевке".

Первым, кстати, был Андрей Гурулев. Это животное нужно каждый день показывать на украинских каналах, чтобы было понятно, с кем страна воюет и что ему угрожает. Это тип русского генерала,

– утверждает публицист из США.

Общую картину передает заседание коллегии министерства обороны. Там Сергей Шойгу что-то читает из папки. "Сидят рожи примерно такого типа, как у Гурулева. Это же генетическое выражение! С нами действительно воюет ужасающая сатанистская сила", – отметил Пионтковский.

А сейчас, отмечает публицист, эти пауки начинают уничтожать друг друга в банке. Это очень положительный результат.

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