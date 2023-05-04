Раніше ми вже чули, як воєнний злочинець Євгєній Пригожин звинувачує воєнних злочинців Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова у зраді. Усі ці люди усвідомлюють неминучість своєї поразки. Вони вже беруть участь у політичній боротьбі постпутінської, поствоєнної Росії. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.
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Павуки почали нищити одне одного
Як зазначає Піонтковський, вони повторюють тезу: "Ми героїчну боролися, Пригожин ледь Бахмут не взяв, але нас зрадили у Генштабі й на Рубльовці".
Першим, до речі, був Андрєй Гурульов. Цю тварину потрібно щодня показувати на українських каналах, щоб було зрозуміло, з ким країна воює і що їй загрожує. Це тип російського генерала,
– стверджує публіцист зі США.
Загальну картину передає засідання колегії міністерства оборони. Там Сєргєй Шойгу шось читає з папки. "Сидять рожі приблизно такого типу, як у Гурульова. Це ж генетичний вираз! З нами дійсно воює жахлива сатаністська сила", – відзначив Піонтковський.
А зараз, наголошує публіцист, ці павуки починають знищувати одне одного в банці. Це дуже позитивний результат.
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Велику Британію потрібно "стерти"
- Традиційно, росіяни в істериці через допомогу Україні з боку Заходу. Так, воєнний злочинець, генерал-лейтенант збройних сил Росії Андрій Гурульов вимагає знищення Великої Британії.
- На його думку, саме Велика Британія є рушієм процесу, тож її знищення пришвидшить закінчення війни. "Перше, що треба зробити, – це змести Британію з лиця землі. По суті вся війна на цьому закінчиться", – заявив божевільний.
- Мовляв, тоді всі почнуть прислухатися до того, що говорить Путін і Сі Цзіньпін.