Раніше ми вже чули, як воєнний злочинець Євгєній Пригожин звинувачує воєнних злочинців Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова у зраді. Усі ці люди усвідомлюють неминучість своєї поразки. Вони вже беруть участь у політичній боротьбі постпутінської, поствоєнної Росії. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Павуки почали нищити одне одного

Як зазначає Піонтковський, вони повторюють тезу: "Ми героїчну боролися, Пригожин ледь Бахмут не взяв, але нас зрадили у Генштабі й на Рубльовці".

Першим, до речі, був Андрєй Гурульов. Цю тварину потрібно щодня показувати на українських каналах, щоб було зрозуміло, з ким країна воює і що їй загрожує. Це тип російського генерала,

– стверджує публіцист зі США.

Загальну картину передає засідання колегії міністерства оборони. Там Сєргєй Шойгу шось читає з папки. "Сидять рожі приблизно такого типу, як у Гурульова. Це ж генетичний вираз! З нами дійсно воює жахлива сатаністська сила", – відзначив Піонтковський.

А зараз, наголошує публіцист, ці павуки починають знищувати одне одного в банці. Це дуже позитивний результат.

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