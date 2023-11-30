Уважаемые политики, если вы не остановитесь – мы потеряем все

Я понимаю, почему Россия хочет расколоть военно-политическое руководство на "военное" и "политическое" и заставить их воевать друг с другом. Это единственный способ для врага победить Украину. Но я не понимаю и отказываюсь понимать, почему мы сами даем им то, что они хотят.

Утрата единства – наша извечная проблема

100 лет назад большевики оккупировали Киев и большую часть УНР, устроили красный террор, массовые убийства и геноцид украинцев. Они выиграли в первом раунде.

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Впоследствии, относительно быстро, украинским властям удалось отбить столицу и освободить свою территорию. Второй раунд последовал за нами. Ситуация была сложная, но обнадеживающая: Украина выгнала оккупанта и установила свою законную власть на своих суверенных территориях.

У нас был уникальный шанс построить независимое государство, и никто не знает, как бы сложилась история мира, если бы нам удалось. Мы упустили этот шанс, и на бесконечно долгие 70 лет оказались в кровавом русском концлагере.

Любая историческая аналогия хромает, так что на этом я завершу сравнивать Украину начала XX и XXI века. Сосредоточусь только на главном, что убило нас тогда и может добить сейчас.

Мы потеряли единство. Различные политические силы – и власть, и оппозиция – поставили личные амбиции высшего выживания государства. Кто-то видел себя Гетманом, кто-то – главой Директории, а закончили все в разных почетных статусах с приставкой "в эмиграции". Враг этим воспользовался и нанес нам сокрушительное поражение.

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Далее голод, ГУЛАГ, расстрелы, репрессии, русификация, мировые войны и 70 лет тюрьмы народов. А все потому, что в ключевой момент не хватило ответственности.

Я раньше искренне удивлялась этой безграничной тупости. Как можно было так дешево променять государство? На что? Неужели вы не понимали, что у вас не будет никаких должностей и власти, если не будет Украины?

Наша победа не в ракетах и неизвестных технологиях

2023 год. Более 100 лет спустя. И я вижу это своими глазами. Уважаемые политики, если вы не остановитесь прямо сейчас – вы не получите ничего, а миллионы украинцев навсегда потеряют свой дом, свободу и жизнь. Вы в лучшем случае поедете за границу и будете писать мемуары, а в историю войдёте предателями и ничтожествами, про*равшими уникальный исторический шанс уничтожить русскую империю.

Фундамент нашей победы – не дальнобойные ракеты и неизвестные технологии. Это единство власти, народа и военных. Если хотя бы один элемент этого пазла отпадет – власти не будет ни у кого, народ может не существовать, и на всей нашей земле будут стоять российские военные. Второго шанса не будет.

Я не прощу вам, если мы останемся без Украины просто потому, что кто-то оторвался от реальности и живет несуществующими выборами. История тоже не простит.