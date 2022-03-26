"Расконсервированная" российская техника – разворована, а командир танкового полка застрелился

Оккупанты пытаются восстановить потери, привлекая "законсервированную" технику. Однако она оказалась разворованной. Командир 4 танковой дивизии захватчиков вообще застрелился.

На аэродроме в поселке Климово Брянской области противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу. Это в 35 километрах от границы с Украиной.

Важно 16 400 ликвидированных оккупантов и много уничтоженной техники: свежие потери врага

Россияне пытаются реанимировать технику, которая прибывает со складов длительного хранения. Однако ее состояние крайне неудовлетворительное. То есть полноценно использовать ее агрессор не сможет. Несмотря на это, оккупанты создают места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя.

Россияне разворовали склады с техникой

Однако захватчики имеют еще одну проблему с восстановлением техники после "расконсервации" со складов. Дело в том, что из боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

В частности, в 4 танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков лишь один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы, часть не имеет даже двигателей.

Командир на этом фоне застрелился

Планы россиян по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны. Поэтому командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии России застрелился.

Кстати – Еще один уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля: