Виноват Запад: экс-глава НАТО Расмуссен объяснил причину медленного контрнаступления в Украине

Экс-глава НАТО Андерс Расмуссен заявил, что союзники Украины виноваты в том, что украинское контрнаступление оказалось медленным. Чиновник считает, что пока Запад медлил со снабжением необходимого оружия, Путин воспользовался моментом.

Чтобы Киев одержал победу государства – члены Альянса должны поставлять оружие без ограничений. Об этом бывший глава НАТО Андерс Расмуссен заявил во время конференции в Брюсселе, передает корреспондентка 24 канала.

Смотрите также Новые цифры и детали разговоров: офицер ВСУ исчерпывающе проанализировал статью WP о контрнаступлении

Путин воспользовался нерешительностью Запада

Андерс Расмуссен обвинил государства-члены в долгих дискуссиях о передаче оружия Украины. Он отметил, что союзники по НАТО избегают прямого конфликта с Россией, поэтому из-за этого страха затягивали передачу оружия. По его словам, Путин использовал это время для построения оборонительных линий.

Путин воспользовался нашей нерешительностью для укрепления своей обороны на востоке Украины, что сделало всеобъемлющее наступление более медленным и более кровавым,

– подчеркнул Расмуссен.

Бывший глава НАТО призвал страны-члены Альянса поставлять Украине больше оружия, в том числе ракеты большой дальности, бронетехнику, беспилотники, истребители, оборудование для разминирования, а также больше боеприпасов. Он признал, что НАТО все еще может сделать больше, чтобы помочь Украине.

Если мы хотим обеспечить победу Украины, то есть полное поражение России, российские войска должны быть изгнаны из Украины,

– сказал бывший глава НАТО.

Зеленский признал, что контрнаступление не оправдало ожиданий

В интервью журналистам президент Зеленский заявил, что Украине не удалось достичь быстрых результатов в ходе контрнаступления. По словам главы государства, Украина не получила всего необходимого оружия от союзников, а ограничения в размере его военной силы препятствовали быстрому продвижению. В то же время лидер подчеркнул, что наше государство все равно не планирует сдаваться. Ранее Зеленский сообщил, что до конца 2023 года Украина еще планирует добиться успехов на фронте. Для этого, отметил президент, уже существует план по конкретным городам и направлениям.

WP назвало причины неудачного контрнаступления

Журналисты Washington Post в большой статье отметили, что еще в начале наступательной операции Украины "все пошло не по плану". Поэтому главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось менять тактику всей операции.

Отдельные причины неудачи, указанные в WP: