Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он предположил, что будет с ними, когда упадет вся путинская власть.
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"Кадыровцы очень смелые тогда, когда им не дают отпор. Против вагнеровцев они оказались овцами", – заметил оппозиционер.
Что будет с кадыровцами
По анализу Игоря Яковенко, кадыровцы очень мало, а то ни один из них не оказывается в плену. Это может свидетельствовать о том, что "отважных" бойцов Рамзана Кадырова, о которых он рассказывает, нет на линии фронта.
Они могут выступать в роли заградительных отрядов, которые размещаются за основным войском и не дают бежать солдатам с поля боя.
"Как только произойдет серьезное поражение, например, деоккупация Крыма, вся конструкция путинской власти пойдет в разнос. Тогда кадыровцы будут сами и, если не успеют убежать к себе в республику, станут одними из первых жертв. Потому что ненависть к ним безумна", – объяснил Яковенко.
А ненавидят кадыровцев российские силовики, спецслужбы, росгвардия и другие оккупанты.
Что известно о конфликте кадыровцев с российским военным: основное
- Во временно оккупированном Мелитополе российский военный остановил конвой для проверки документов. Боевое распоряжение, разрешающее въезд в город, оказалось недействительным. Это спровоцировало схватку.
- Кадыровцы начали угрожать оружием. "Командир" сдерживал своих подопечных. Известно, что в центре схватки оказался любимец Кадырова Ваха Хамбулатов – командир батальона "Восток Ахмат". За кадром были слышны звуки потасовки.
- Напомним, ранее Кадыров "узаконил кровную месть". То есть если так называемые правоохранители не найдут виновника преступления, будут отвечать за него родственники.