Таким образом самопровозглашенный глава Чечни идет по пути Пригожина, считает экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что Кадыров постоянно провоцирует Кремль, пытаясь получить себе исключения из правил.

Смотрите также Для Кадырова нет ограничений, – Яковенко разобрал последние его заявления

"Мы же понимаем, это нарушение закона", – прокомментировал Жирнов новые порядки Кадырова.

Что хочет Кадыров

Кадыров нарушает ряд российских законов. И он вместе со своими сторонниками должен оказаться перед кремлевскими чиновниками и, собственно, Путин мог бы отстранить его. Но кремлевский диктатор ничего подобного не сделает.

"Потому что Кадыров держит Чечню. У Путина с ним большой социальный контракт. И Путин в последнее время занял позицию мусульманина. Рано или поздно и для него, и для Кадырова это все закончится религиозным бунтом, резней, или Путин снимет с должности Кадырова и посадит его в тюрьму", – отметил Жирнов.

Отметим, что свое заявление Кадыров аргументировал "местными традициями", в которые входит "кровная месть". Он назвал неприемлемым, когда родственники преступника отрекаются от него и не несут ответственности.

Заявления Кадырова: последние