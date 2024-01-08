Таким чином самопроголошений глава Чечні йде шляхом Пригожина, вважає ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов. У розмові з 24 Каналом він зазначив, Кадиров постійно провокує Кремль, намагаючись отримати собі винятки з правил.

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"Ми ж розуміємо, це є порушенням закону", – прокоментував Жирнов нові порядки Кадирова.

Що хоче Кадиров

Кадиров порушує низку російських законів. І він разом зі своїми прибічниками мав би опинитися перед кремлівськими посадовцями і, власне, Путін міг би відсторонити його. Але кремлівський диктатор нічого такого не зробить.

"Тому що Кадиров тримає Чечню. У Путіна з ним великий соціальний контракт. І Путін останній час зайняв позицію мусульманина. Рано чи пізно і для нього, і для Кадирова це все закінчиться релігійним бунтом, різаниною, або Путін зніме з посади Кадирова і посадить його до в'язниці", – зазначив Жирнов.

Зазначимо, що свою заяву Кадиров аргументував "місцевими традиціями", до яких входить "кровна помста". Він назвав неприйнятним, коли родичі злочинця зрікаються його і не несуть відповідальності.

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