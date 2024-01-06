Нещодавно чеченський лідер наказав своїм силовикам застосовувати кровну помсту як основу державної політики. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що Кадиров фактично закликав вбивати родичів тих, хто йому не подобається.

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Чи справді Кадирову все дозволено

Самопроголошений президент Чечні дозволяє собі те, що не міг робити ще ніхто. Він не тільки приміряє на себе посаду лідера Росії, а прагне чогось значно більшого. Зокрема, у Чечні його вже називають шахиншахом, тобто правителем. Раніше такий статус був в Ірані, Афганістані, Персії.

За словами Яковенка, Кадиров хоче, щоб його родичі їздили Європою, не мали обмежень. Взагалі важко сказати, що вони дотримуються хоч якихось норм чи навіть основ ісламу.

Для Кадирова не існує ніяких обмежень. Він думає про гроші, про інтереси свого клану й заради цього переступить через будь-що. Зараз він намагається врятувати свій бізнес і готовий робити це за будь-яку ціну. До людей йому немає діла,

– зауважив Ігор Яковенко.

Чи може Кадиров повторити долю Пригожина

Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин перейшов межу та влаштував заколот проти Владіміра Путіна. Він намагався з ним конкурувати, висував претензії. У мафіозній структурі це недопустимо й карається смертю.

Кадиров ніколи цього не зробить, принаймні доки при владі Путін. Очевидно, що він виходить за межі статусу просто голови суб'єкта федерації, але при цьому Кадиров завжди повторюватиме, що є "піхотинцем Путіна", який готовий виконати будь-яке його завдання,

Для російського диктатора важливо, щоб Кадиров завжди це повторяв. Він ніколи не кричатиме так, як це дозволяв собі Пригожин. Пригожин був терористом, безумцем, але досить сміливим, навіть безстрашним. А Кадиров – патологічний боягуз, тому він ніколи не перейде дозволену межу,

– додав журналіст.

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