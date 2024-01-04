Российский политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, что кровная месть, декларируемая Кадыровым, это свидетельство погружения России в архаику. Если раньше такая практика скрывалась, то сейчас она будет официальной и нормальной.
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Архаизация общества не понравится россиянам
Современное общество стоит на том, что каждый сам отвечает за свои поступки и не может отвечать за действия другого. А по средневековой логике Кадырова, индивидуум не является полноценной единицей общества, он принадлежит к определенному роду, племени, и за грехи одного человека должны отвечать его родственники.
Интересно, как на это отреагирует Кремль, найдет ли силы выразить публично негативное отношение и укажет ли Кадырову на ошибку,
– заметил политтехнолог.
Однако, независимо от реакции Кремля, подавляющему большинству россиян такая архаизация общества не понравится. Поэтому Владимиру Путину лучше этого дистанцироваться.
Однако кремлевские власти уже очень слабы и зависимы от "штыков", на которых держится - раньше боевиков Евгения Пригожина, до того, как он не пошел против Путина, кадыровцев, а также чекистов, возбуждающих уголовные дела против руководства администрации президента и никто ничего не может с этим поделать,
– объяснил он.
Все это часть большого процесса погружения России в состояние диктатуры, подчеркнул политолог, который постепенно трансформируются в хаотизацию.
"Однако, как говорил Наполеон, штыки хороши всем, кроме того, что на них нельзя долго сидеть. Поэтому когда кремлевские управленцы перехватывают все рычаги влияния, это усугубляет ситуацию в экономике, социальной сфере, приводит к росту недовольства, и таким образом готовится революция", – отметил Аббас Галлямов.
Больше о скандальных заявлениях Кадырова
- Так называемый глава Чечни на совещании с силовиками приказал привлекать к ответственности не только человека, совершившего преступление, в том числе убийство "сотрудника полиции или гостя республики", но его родственников. Это должно произойти, если не удастся найти самого преступника.
- Кадыров считает, что принцип кровной мести является извечной традицией Чечни. Мол, если виновный не был найден, то месть объявлялась "его брату, отцу".
- Раньше Кадыров пригласил Путина в Чечню, где глава Кремля не был с 2011 года В Институте изучения войны считают, что таким образом Кадыров поставил Путина в затруднительное положение. С одной стороны игнорирование приглашения покажет главу Кремля в отрицательном ракурсе. А согласие на визит в Чечню продемонстрирует, что Кадыров имеет влияние на Путина.
- Кроме того, из-за проблем со здоровьем Кадыров выдвигает на первый план своего 15-летнего сына Адама, который в случае смерти главы Чечни может занять кресло отца. Не зря Адама в последнее время отмечают наградами и отличиями, не соответствующими его статусу.