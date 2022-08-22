Распад рф мы уже скоро увидим своими глазами, – Данилов
Украинские бойцы продолжают героически выгонять российских оккупантов с территории нашей страны. Вся наша территория будет освобождена, а вот государство-агрессора ожидает другая судьба.
Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что то, что сейчас делают наши ребята в Крыму, в ужасах не снилось никому из ближайшего окружения путина.
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россию ждет распад
По его словам, россияне полагают, что находятся под защитой, но это не так. Украина понимает, каким образом нам добиваться результатов и они обязательно будут. Вся наша территория будет освобождена от российских оккупантов.
россияне называли Крым "красной линией" и говорили, что с таким оскорблением, как уничтожение крымского моста, не смогут смириться. Однако им придется "проглотить не только это, но и многие вещи, которые их ожидают ближайшие 5 – 7 лет".
По словам Данилова, это термин, когда начнется распад россии.
Мы собственными глазами с вами будем видеть распад российской федерации,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Он добавил, что в том виде, как сегодня существует россия – функционировать она больше не будет.
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