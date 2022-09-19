Фесенко назвал главные факторы, которые спровоцируют распад россии: чем это может обернуться

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что страна-агрессор может распасться и призвал мир готовиться к этому. Как показывает опыт российской империи XX века, такой сценарий полностью возможен.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его мнению, именно военные поражения и возникающий в результате этого политический кризис могут спровоцировать подобный сценарий.

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Миру лучше готовиться к распаду россии

Он пока не является неизбежным и сценарием №1 возможных политических изменений в россии, но его вероятность существует и все зависит от обстоятельств,

– отметил политолог.

"На самом деле в заявлении генерала Ходжеса главное – призыв готовиться к такому сценарию. Это принципиально важно, потому что в 1991 году, к сожалению, не только не готовились к возможному распаду Советского Союза – более того, и тогдашнее руководство США, и многие европейские политики считали, что вообще лучше сохранить Союз", – рассказал Фесенко.

Лучше готовиться к возможному распаду россии заранее – принимать во внимание этот сценарий, не видеть в нем ничего плохого и апокалиптического. Восстановление империи – это апокалиптическое,

– подчеркнул политолог.

Каковы риски для Украины и мира

Главный риск, как тогда (в 1991 году – 24 канал), так и сейчас – это судьба ядерного оружия,

– объяснил Фесенко.

По его словам, именно это больше всего беспокоит западных политиков. Кроме того, им всегда проще иметь дело с кем-то одним, чем с "кучей новых руководителей". Именно поэтому западные политики и раньше и сейчас выступают против сценария распада страны-агрессора.

Другой причиной являются вероятные конфликты, которые могут повлечь за собой развал россии. К примеру, как распад Югославии привел к длительной кровавой войне.

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Для раскола необходимы соответствующие настроения внутри страны.

Политолог Андрей Вигиринский объяснил, что кроме военного поражения, для распада россии необходимы соответствующие настроения внутри страны или хотя бы внутри определенных субъектов. Надо, чтобы они осознавали, что делать со своей самостоятельностью. Как они будут экономически развиваться, с кем будут сотрудничать.

"Сценарий распада не рассматривается как один из приоритетных. Однако этот вариант может возникнуть спонтанно и к нему все же нужно готовиться", – отметил политолог.