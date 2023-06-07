Об этом, в частности, рассказал во время круглого стола "Распад России: почему этого не стоит бояться..." экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко. Он подчеркнул, что эта империя со временем распадется.
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Причина для развала России не одна
Развалится страна-террористка на куски, по словам Владимира Огрызко, "в силу многих обстоятельств".
Сегодня для меня лично абсолютно очевидно – Россия вышла на финишную прямую своего нынешнего развития. И, безусловно, в силу многих обстоятельств развалится на куски,
– подчеркнул экс-глава МИД Украины.
Речь, среди прочего, о том, что у этой современной империи просто-напросто уже сейчас не хватает практически внутренних ресурсов для поддержания своей жизнедеятельности в сегодняшней форме. Речь, среди прочего, и о демографическом кризисе, о котором российское руководство говорило не один год.
Катализатором могут стать разные вещи
В своей уверенности в развале "гнилой российской империи" Владимир Огрызко также отметил, что причиной упадка могут быть разные вещи.
Как это произойдет, из-за чего это произойдет: из-за Пригожина или из-за похода российского легиона на Воронеж или на Москву, или по другим обстоятельствам – это уже вопрос двадцать второй,
– сказал он.
Однако экс-глава МИД Украины подчеркнул, что из-за дисбаланса в самой политической структуре России как только пошатнется центр – упадет все: "Как только власть центра начнет ослабевать – конструкция развалится".
Круглый стол "Распад России: почему этого не стоит бояться. Причины, вызовы, последствия…": видео
Народы России поднимают головы
- Интересно, что в Бурятии жители стали выступать за национальную федерализацию. Они сами хотят определять дальнейшую судьбу государственного образования и выступают за проведение референдума.
- Более того, в начале марта 2023 года сразу 5 республик России (Кенигсберг, Ингрия, Кубань, Сибирь и Урал) устроили референдум за независимость. Его результаты впечатляют.
- При этом эти 5 регионов осуществляют свою деятельность с лозунгами: "Хватит кормить Москву! Хватит дохнуть за Кремль!". Как отметили инициаторы референдума, жители регионов имеют право получать выгоды от своего местоположения, торговать со странами ЕС и укреплять свое благосостояние.
- Стало известно, что участие в голосовании приняло не менее 5,6 миллиона граждан России.