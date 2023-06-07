Про це, зокрема, розповів під час круглого столу "Розпад росії: чому цього не варто боятися…" ексміністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко. Він підкреслив, що ця імперія з часом таки розпадеться.

Варте уваги Роль пішака і розпад за етнічною ознакою: що чекає на Росію, коли Путін програє війну

Причина для розвалу Росії не одна

Розвалиться країна-терористка на шматки, за словами Володимира Огризка, "в силу багатьох обставин".

Сьогодні для мене особисто є абсолютно очевидно – Росія вийшла на фінішну пряму свого теперішнього розвитку. І, безумовно, в силу багатьох обставин розвалиться на шматки,

– підкреслив ексглава МЗС України.

Мовиться, серед іншого, про те, що у цієї сучасної імперії просто-напросто уже зараз не вистачає практично внутрішніх ресурсів для підтримання своєї життєдіяльності у сьогоднішній формі. Мовиться, серед іншого, й про демографічну кризу, про яку російське керівництво говорило не один рік.

Каталізатором можуть стати різні речі

У своїй впевненості щодо розвалу "гнилої російської імперії" Володимир Огризко також зазначив, що причиною занепаду можуть бути різні речі.

Як це станеться, через що це станеться: через Пригожина чи через похід російського легіону на Воронеж чи на Москву, чи через інші обставини – це вже питання двадцять друге,

– сказав він.

Однак ексглава МЗС України підкреслив, що через дисбаланс у самій політичній структурі Росії як тільки захитається центр – впаде все: "Як тільки влада центру почне слабшати – конструкція розвалиться".

Круглий стіл "Розпад Росії: чому цього не варто боятися. Причини, виклики, наслідки…": відео

Народи Росії підіймають голови