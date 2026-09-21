"Классическая революция невозможна, но есть другие сценарии": политолог о распаде России

В России не стоит ожидать классических демократических протестов или революции. Несмотря на это, существуют другие сценарии, которые рано или поздно реализуются.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, гораздо более реалистичными сценариями являются жестокий внутренний бунт или экономический сепаратизм национальных республик

Запад боится распада России

Как подчеркнул Дымов, международные партнеры опасаются непредсказуемых последствий свержения режима Путина. Там не хотят, чтобы к власти пришли неконтролируемые радикалы.

Нет, в России невозможны революции. В России возможен бунт. Вот с чего боятся на Западе – они боятся получить вместо Путина условного Пригожина, который будет еще хуже Путина,

– подчеркнул политолог.

Главным катализатором распада страны-агрессора может стать экономический сепаратизм в таких регионах-донорах, как Татарстан или Башкортостан. Местные жители неизбежно начнут задавать вопросы, почему они вынуждены страдать и попадать под удары исключительно из-за имперских амбиций Москвы.

Возможен ли распад России: смотрите видео 24 Канала

Иллюзия "хороших русских"

Димов также предостерег от каких-либо иллюзий относительно так называемых российских оппозиционеров. Их истинная цель сводится лишь к смене верхушки в Кремле, тогда как сама имперская сущность государства остается нетронутой.

Им нужна Россия без Путина, чтобы они снова приезжали и учили нас. А нам нужен мир без России,

– подытожил гость эфира.

Добавим, что подполковник Вооруженных сил Украины Тарас Березовец назвал три сценария будущего России после Путина. Он убежден, что в нынешнем виде Россия уже обречена.