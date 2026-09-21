Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, значно реалістичнішими сценаріями є жорстокий внутрішній бунт або економічний сепаратизм національних республік

Захід боїться розпаду Росії

Як наголосив Димов, міжнародні партнери побоюються непередбачуваних наслідків повалення режиму Путіна. Там не хочуть, аби до влади прийшли неконтрольовані радикали.

Ні, в Росії неможливі революції. В Росії можливий бунт. От чого бояться на Заході – вони бояться отримати замість Путіна умовного Пригожина, який буде ще гіршими за Путіна,

– наголосив політолог.

Головним каталізатором розпаду країни-агресорки може стати економічний сепаратизм у таких регіонах-донорах, як Татарстан чи Башкортостан. Місцеві мешканці неминуче почнуть ставити запитання, чому вони змушені страждати та потрапляти під удари виключно через імперські амбіції Москви.

Чи можливий розпад Росії: дивіться відео 24 Каналу

Ілюзія "хороших росіян"

Димов також застеріг від будь-яких ілюзій щодо так званих російських опозиціонерів. Їхня справжня мета зводиться лише до зміни верхівки у Кремлі, тоді як сама імперська суть держави залишається недоторканою.

Їм потрібна Росія без Путіна, щоб вони знову приїжджали й вчили нас. А нам потрібний світ без Росії,

– підсумував гість ефіру.

Додамо, підполковник Збройних сил України Тарас Березовець назвав 3 сценарії майбутнього Росії після Путіна. Він переконаний, що в нинішньому вигляді Росія вже є приреченою.