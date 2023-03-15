Об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. По его словам, диктатор Владимир Путин сделал все возможное, чтобы развал России начался.

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Он шутит, что в будущем бункерному будет поставлен памятник за то, что он довел "империю" до распада. Но прежде диктатор должен попасть под трибунал.

Как развалится Россия

Как отметил Закаев, развал России однозначно начнется после поражения в войне против Украины. Западу уже сегодня нужно готовиться к этому процессу. Но сам Путин отлично в этом помог – он подготовил определенную почву, которой нужно воспользоваться. Ведь Россия уже в некотором смысле разделена.

Путин разделил Россию на две части. Он тем самым облегчил работу тем, кто будет демонтировать эту страну. Сейчас Россия разделена на 8 – 9 федеральных округов. Там есть административные центры и субъекты регионов, входящие в федеральный центр. Они смогут на правах суверенных государственных формирований создавать союзы или конфедерации,

– отметил Закаев.

Для кавказцев ситуация не составит проблем. Ведь на территории Северного Кавказа в свое время существовала Горская Республика (Республика Горцев Кавказа – 24 канал).

Как будет разваливаться Россия – мнение Закаева: смотрите видео

Интересно, что Закаев передал украинским властям документ, который в свое время был заключен между УНР и Горской Республикой относительно взаимодействия и взаимного признания. Он убежден, что это сотрудничество нужно будет продолжать и в современных условиях.

Путин боится распада России: коротко