Про це 24 Каналу розповів голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. За його словами, диктатор Владімір Путін зробив все можливе, щоб розвал Росії таки почався.

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Він жартує, що в майбутньому бункерному поставлять пам'ятник за те, що він довів "імперію" до розпаду. Але перед тим диктатор має потрапити під трибунал.

Як розвалиться Росія

Як наголосив Закаєв, розвал Росії однозначно почнеться після поразки у війні проти України. Заходу вже сьогодні потрібно готуватися до цього процесу. Але сам Путін чудово цьому посприяв – він підготував певне підґрунтя, яким потрібно скористатися. Адже Росія вже в певному сенсі є розділеною.

Путін розділив Росію на частини. Він цим полегшив роботу тим, хто буде демонтовувати цю країну. Зараз Росія розділена на 8 – 9 федеральних округів. За ними є адміністративні центри та суб'єкти регіонів, які входять у федеральний центр. Вони зможуть на правах суверенних державних формувань створювати союзи або конфедерації,

– зазначив Закаєв.

Для кавказців ситуація не становитиме проблем. Адже на території Північного Кавказу свого часу існувала Горська Республіка (Республіка Горців Кавказу – 24 Канал).

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Цікаво, що Закаєв передав українській владі документ, який свого часу уклали між УНР та Горською Республікою щодо взаємодії та взаємного визнання. Він переконаний, що цю співпрацю потрібно буде продовжувати і в сучасних умовах.

Путін боїться розпаду Росії: коротко