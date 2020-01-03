Распад монобольшинства возможен: как настроены украинцы на 2020 год

Согласно результатам исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы", украинцы верят, что 2020 год будет лучше, чем прошедший. Признались, что главным событием 2019 года считают выборы и встречу в нормандском формате. А также предположили, чего ждать от нового года в экономическом и политическом аспектах. Больше – читайте дальше.

Украинцы убеждены, что 2020 будет счастливым, большинство считает, что Украина движется в правильном направлении.

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Тогда как год назад ситуация была диаметрально противоположной. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса.

Люди прогнозируют, что гривна будет стабильной. Меня, честно говоря, удивило, что люди прогнозируют рост инвестиций в Украину,

– добавила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.



Украинцы верят, что 2020 год будет лучше, чем прошедший

К слову, рост инвестиций – это одна из задач и обещаний правительства Гончарука. Ранее он заявлял, что считает реальным рост экономики на 40% за следующие 5 лет. Для этого нужно привлечь примерно 50 миллиардов долларов инвестиций.

Экономисты отметили, что без долгосрочной экономической стратегии развития – это не реально. Более того, в 2020 году каждая третья гривна пойдет на погашение долгов. Спасти может запуск рынка земли, который власти обещают уже скоро.

Что предусматривает создание рынка земли?

На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Верховная Рада продлила его до 1 января 2020 года. Из-за запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться своими землями – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.



Мораторий должен прекратить действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли. Рынок земли в Украине должен появиться уже с 1 октября 2020 года. Верховная Рада проголосовала за это в первом чтении.

Эксперты отметили, что в 2020 году Украину может "качать" из-за борьбы старых элит за сферы влияния. В обществе прогнозируют вероятный рост напряжения. Но Майданов не будет, а вот властному монобольшинству следует остерегаться.

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Несмотря на то, что большинство украинцев считают досрочные выборы в Верховную Раду и смену правительства маловероятными, такая вероятность существует.

Частичный или полный распад монобольшинства более, чем вероятен,

– заявила политический аналитик фонда "Демократические инициативы" Андрей Сухарина.

Ситуацию на Донбассе никто из экспертов даже прогнозировать не берется. Сценариев множество: от бескровного возвращения и даже до потери оккупированных территорий. Отношения Украины с миром в новом году тоже будут не простыми. Впереди выборы президента США, из-за которых и к Украине будет повышенное внимание.

Что известно о скандале из-за разговора Зеленского и Трампа?Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.