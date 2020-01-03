14:31
3 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
      Вєсті Кремля
      22:36, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло
      Вєсті.UA
      20:18, 2 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Розпад монобільшості є ймовірним: як налаштовані українці на 2020 рік

      172 Читать новость на русском

      Згідно з результатами дослідження, яке провів фонд "Демократичні ініціативи", українці вірять, що 2020 рік буде кращим за той, що минув. Зізналися, що головною подією 2019 року вважають вибори та зустріч у нормандському форматі. А також припустили, чого чекати від нового року в економічному і політичному аспектах. Більше – читайте далі.

      Українці переконані, що 2020 рік буде щасливим, більшість вважає, що Україна рухається у правильному напрямі.

      До теми: Чи погіршилось життя українців у 2019 році: опитування

      Тоді як рік тому ситуація була діаметрально протилежною. Про це свідчать результати свіжого опитування. 

      Люди прогнозують, що гривня буде стабільною. Мене, чесно кажучи, здивувало, що люди прогнозують зростання інвестицій в Україну,
      – додала директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.


      Українці вірять, що 2020 рік буде кращим за той, що минув

      До слова, ріст інвестицій – це одна з задач і обіцянок уряду Гончарука. Раніше він заявляв, що вважає реальним зростання економіки на 40% за наступні 5 років. Для цього потрібно залучити приблизно 50 мільярдів доларів інвестицій.

      Економісти наголосили, що без довгострокової економічної стратегії розвитку – це не реально. Ба більше, у 2020 році кожна третя гривня йтиме на погашення боргів. Врятувати може запуск ринку землі, який влада обіцяє вже незабаром.

      Що передбачає створення ринку землі?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року. Через заборону власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися своїми землями – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Мораторій мав би припинити дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі. Ринок землі в Україні має з'явитися вже з 1 жовтня 2020 року. Верховна Рада проголосувала за це у першому читанні. 

      Експерти зауважили, що у 2020 році Україну може "колихати" через боротьбу старих еліт за сфери впливу. У суспільстві прогнозують ймовірне зростання напруги. Але Майданів не буде, а от владній монобільшості слід стерегтися.

      Цікаво! Майдан-3? Чи чекати Україні масштабних протестів у 2020 році

      Попри те, що більшість українців вважають дострокові вибори до Верховної Ради та зміну уряду малоймовірними, така вірогідність існує.

      Частковий або повний розпад монобільшості є більш, ніж ймовірним,
      – заявила політичний аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Андрій Сухарина.

      Ситуацію на Донбасі ніхто з експертів навіть прогнозувати не береться. Сценаріїв безліч: від безкровного повернення і навіть до втрат окупованих територій. Відносини України зі світом у новому році теж будуть не простими. Попереду вибори президента США, через які й до України буде підвищена увага.

      Що відомо про скандал через розмову Зеленського та Трампа?Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.

      Тренди зими 2020: що ми будемо носити у новому сезоні
      сьогодні
      20997
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Розслідування Верховна Рада Скандал Мораторій на продаж землі Ринок землі Імпічмент Трампа Імпічмент Війна на Донбасі Війна
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:15 Пенсійний вік в Україні та ЄС: як у різних країнах забезпечують старість
      Анатолій Максимов 8759
      сьогодні , 13:00 Коломойський перетворюється на опозицію Зеленському
      Сергій Лещенко 733
      сьогодні , 12:00 Як правильно оцінювати новорічне привітання президента?
      Тимофій Милованов 833
      сьогодні , 09:50 Маєтки, автівки, шикарне життя: у кого з політиків знайшли приховані статки
      Ярослав Голобородько 3456
      сьогодні , 09:03 Майдан-3? Чи чекати Україні масштабних протестів у 2020 році
      Світлана Попова 1563
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук