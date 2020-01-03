Розпад монобільшості є ймовірним: як налаштовані українці на 2020 рік

Згідно з результатами дослідження, яке провів фонд "Демократичні ініціативи", українці вірять, що 2020 рік буде кращим за той, що минув. Зізналися, що головною подією 2019 року вважають вибори та зустріч у нормандському форматі. А також припустили, чого чекати від нового року в економічному і політичному аспектах. Більше – читайте далі.

Українці переконані, що 2020 рік буде щасливим, більшість вважає, що Україна рухається у правильному напрямі.

До теми: Чи погіршилось життя українців у 2019 році: опитування

Тоді як рік тому ситуація була діаметрально протилежною. Про це свідчать результати свіжого опитування.

Люди прогнозують, що гривня буде стабільною. Мене, чесно кажучи, здивувало, що люди прогнозують зростання інвестицій в Україну,

– додала директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.



Українці вірять, що 2020 рік буде кращим за той, що минув

До слова, ріст інвестицій – це одна з задач і обіцянок уряду Гончарука. Раніше він заявляв, що вважає реальним зростання економіки на 40% за наступні 5 років. Для цього потрібно залучити приблизно 50 мільярдів доларів інвестицій.

Економісти наголосили, що без довгострокової економічної стратегії розвитку – це не реально. Ба більше, у 2020 році кожна третя гривня йтиме на погашення боргів. Врятувати може запуск ринку землі, який влада обіцяє вже незабаром.

Що передбачає створення ринку землі?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року. Через заборону власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися своїми землями – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.



Мораторій мав би припинити дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі. Ринок землі в Україні має з'явитися вже з 1 жовтня 2020 року. Верховна Рада проголосувала за це у першому читанні.

Експерти зауважили, що у 2020 році Україну може "колихати" через боротьбу старих еліт за сфери впливу. У суспільстві прогнозують ймовірне зростання напруги. Але Майданів не буде, а от владній монобільшості слід стерегтися.

Цікаво! Майдан-3? Чи чекати Україні масштабних протестів у 2020 році

Попри те, що більшість українців вважають дострокові вибори до Верховної Ради та зміну уряду малоймовірними, така вірогідність існує.

Частковий або повний розпад монобільшості є більш, ніж ймовірним,

– заявила політичний аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Андрій Сухарина.

Ситуацію на Донбасі ніхто з експертів навіть прогнозувати не береться. Сценаріїв безліч: від безкровного повернення і навіть до втрат окупованих територій. Відносини України зі світом у новому році теж будуть не простими. Попереду вибори президента США, через які й до України буде підвищена увага.

Що відомо про скандал через розмову Зеленського та Трампа?Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.