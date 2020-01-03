Майдан-3? Чи чекати Україні масштабних протестів у 2020 році

Періодично виходити на акції протесту з різних причин для частини українців стало майже нормою. Як і те, що інша частина традиційно вважає останні проплаченими і участі в таких заходах не бере. Чи можуть перерости звичайні мітинги у повноцінний Майдан та що може стати причиною цього – у матеріалі 24 каналу.

Що думають українці?

Як показало опитування, 21% українців припускають, що у 2020 році може відбутися третій Майдан, тоді як 66% вважають, що цього не станеться. Також 16% громадян не виключають, що у їхніх містах можливі масові акції протесту. Малоймовірною таку перспективу бачать 40% українців, а 34% думають, що протестів не буде.

Деталі: Скільки відсотків українців готові до третього Майдану: неочікувані цифри

Особисто ж брати участь у таких мітингах готові 16% (4% – обов’язково, 13% – швидше за все), а 71% – ні.



Результати опитування / Дані: Фонд "Демократичні ініціативи"

Загальнонаціональне дослідження проводив Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.



Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка не перевищує 2,3%. Фінансування – у рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Що говорить з цього приводу влада?

Третій Майдан пророкували ще за президентства Порошенка, однак, як бачимо, цього не сталося. Невдоволені ж курсом Володимира Зеленського з’явилися чи не одразу після його інавгурації.

На початку грудня нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук зазначала:

Ми знаємо, наскільки серйозним може бути кожен наступний Майдан, але ще раз повторюю: Майдан може бути і ми це знаємо.

Також відомою стала заява іншої депутатки від "Слуги народу" Єлізавети Богуцької про можливий путч. Так, ще у кінці серпня журналісти сфотографували її переписку, де Богуцька переконує: держперевороту бути і очолить його не хто інший, а Петро Порошенко. І саме тому, на її переконання, Зеленський залишив Арсена Авакова – той мав би цьому протидіяти.

Щоправда, більшість українців сприйняли цю заяву з гумором та відреагували низкою мемів та фотожаб.



Інтернет-юзери не сприйняли серйозно інформацію Богуцької

Цікавішим за саму заяву може бути хіба що її обгрунтування.

Софія Федина у Львові каже про свою подругу, яка у один Майдан народила одну дитину, на другий Майдан другу дитину, і зараз вагітна – має народити в грудні. Це посил для того, щоб ми зрозуміли, що в грудні має бути інший Майдан,

– пояснювала свої припущення депутатка.

Після цього вона зауважила, що "пише те, що відчуває", а не наводить реальні докази.

Єлізавета Богуцька про свою заяву: відео

Сам Петро Порошенко також не раз жартував на цю тему. При цьому його партія "Європейська солідарність", разом із "Батьківщиною" та "Голосом", неодноразово скликала українців на віче в центр Києва – проти нинішнього курсу влади, зокрема, щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Що кажуть експерти?

Фахівці переконані: українці у 2020 році на мітинги збиратися будуть, однак третій Майдан – дуже малоймовірний.

Так, політичний аналітик Дмитро Купира у коментарі 24 каналу зазначив, що більшість наших співгромадян все ще довіряють новій владі і на площу їх можуть вивести хіба що ну дуже радикальні дії чиновників.

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Один із обов'язкових атрибутів виникнення масових протестів, за словами експерта, – саме наявність необхідної кількості критичних помилок влади, які вже не дають можливості далі працювати та терпіти це активній частині суспільства.

І команда Зеленського все ж опинялася на грані: йдеться про рішення залишити Арсена Авакона на посаді міністра внутрішніх справ, що багато активістів та політиків вважали неприйнятним. До того ж, це суперечило обіцянці Зеленського про повне перезавантаження влади і дещо похитнуло довіру навіть його виборців.

Масових протестів не варто очікувати й тому, що, принаймні судячи з заяв, "нові" політики не тримаються за посади.

У команди Зеленського немає такого моноліту, який би боровся до кінця і хотів би тримати оцю централізовану владу до останньої краплі крові, як це було за Януковича, чи як довго було за Кучми, який лише в останній момент погодився на третій тур президентських виборів. Це – люди іншого характеру,

– пояснив Дмитро Купира.

Крім того, у Зеленського навряд чи будуть приймати рішення, які зовсім не сприймаються суспільством.



16% українців думають, що Майдану-3 бути / скріншот, 24 канал

Передусім причиною для суспільних хвилювань, на думку експертів, може стати тема національної безпеки. Зокрема, політолог Олег Рибачук говорить: "Якщо буде спроба домовитися щодо державної цілісності шляхом зміни Конституції, заради якогось особливого статусу одного окупованого регіону, то все може вибухнути".

Директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна своєю чергою стверджувала: акції протесту, навіть досить масштабні, цілком можливі. Зокрема, тому що є політичні сили, які будуть максимально мобілізовувати людей на мітинги. Проте до третього Майдану, на її переконання, у 2020 році не дійде.

Скільки відсотків українців готові до третього Майдану: відео