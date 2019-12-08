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      Майдан може бути і ми це знаємо: у "Слузі народу" готові до революції

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      Без протестів різного масштабу в Україні не минає жоден тиждень. Причина: політичні погляди, обурення кроками влади. Тому люди збираються то на Майдані Незалежності, то під Офісом Президента чи Верховною Радою. Невдоволення серед населення зростає і рейтинги влади поступово повзуть донизу. Утім, чи може зараз і справді спалахнути третій Майдан – розбираємось далі.

      Вже не перший рік з настанням морозів українці виходять на Майдан. У 2004 році були не згодні з результатами виборів, а у 2014 році – з припиненням євроінтеграції.

      Важливо! Смерть активіста Мирошниченка через українську мову: що вирішив суд

      Сьогодні ж мітинги стали не такими масштабними, проте їх кількість збільшилась. До слова, третій Майдан пророкували ще за президентства Порошенка, але цього не сталося. Після інавгурації Зеленського також з'явилися невдоволені його курсом. Ба більше, тему третього Майдану розганяють навіть на російському телебаченні. Побоюються нових масових протестів і політики.

      Ми знаємо наскільки серйозним може бути кожен наступний Майдан, але ще раз повторюю, Майдан може бути і ми це знаємо,
      – наголосила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

      Ще на першому засіданні парламенту справжнім ньюзмейкером стала "слуга народу" Єлизавета Богуцька. Вона повідомила про так званий путч. Мовляв, Порошенко поведе народ проти Зеленського.

      Дивіться відео: Єлизавета Богуцька про ймовірний путч Порошенка

      У фейсбуці заяву підхопили й почали жартувати, навіть запрошували українців на Новорічний путч. Сам Порошенко спочатку теж посміявся з цього. Але тепер – ані пари з вуст, мовляв, не на часі. Однак вже цього тижня "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" разом закликали вийти на Майдан Незалежності у неділю, 8 грудня. Усе через майбутню зустріч у нормандському форматі, де лідери України, Росії, Франції та Німеччини. І якщо чинна влада вдасться на перемовинах до невиважених рішень – це може бути небезпечно.

      Якщо буде спроба домовитися щодо державної цілісності, шляхом зміни Конституції, заради якогось особливого статусу одного окупованого регіону, то все може вибухнути. Це розуміє і президент, і його команда,
      – пояснив політолог Олег Рибачук.

      Згідно з останнім соцопитуваннями, рейтинг довіри до влади падає. Однак, не настільки, аби переважна більшість людей вийшла на новий Майдан.


      Результати соцопитування про задоволеність роботою політиків / Інфографіка 24 каналу

      Експерти запевняють, українців миттєво мобілізують не так звані інтереси шлунку, а національна безпека. Згадайте, Революція Гідності почалась із необережного кроку влади – побиття студентів. І новій владі слід робити з цього висновки. 

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      сьогодні
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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Новини політики Революція Гідності Протести Активісти Слуга народу Інфографіка Європейська солідарність Ірина Верещук Володимир Зеленський
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