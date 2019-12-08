Майдан может быть и мы это знаем: в "Слуге народа" готовы к революции

Без протестов разного масштаба в Украине не проходит ни одна неделя. Причина: политические взгляды, возмущение шагами власти. Поэтому люди собираются то на Майдане, то под Офисом Президента или Верховной Радой. Недовольство среди населения растет, и рейтинги власти постепенно ползут вниз. Впрочем, может ли сейчас действительно вспыхнуть третий Майдан – разбираемся дальше.

Уже не первый год с наступлением морозов украинцы выходят на Майдан. В 2004 году были не согласны с результатами выборов, а в 2014 году – с приостановкой евроинтеграции.

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Сегодня же митинги стали не такими масштабными, однако их количество увеличилось. К слову, третий Майдан пророчили еще при президентстве Порошенко, но этого не произошло. После инаугурации Зеленского также появились недовольные его курсом. Более того, тему третьего Майдана разгоняют даже на российском телевидении. Опасаются новых массовых протестов и политики.

Мы знаем насколько серьезным может быть каждый следующий Майдан, но еще раз повторяю, Майдан может быть и мы это знаем,

– отметила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Еще на первом заседании парламента настоящим ньюзмейкером стала "слуга народа" Елизавета Богуцкая. Она сообщила о так называемом путче. Мол, Порошенко поведет народ против Зеленского.

Смотрите видео: Елизавета Богуцкая о вероятном путче Порошенко

В фейсбуке заявление подхватили и начали шутить, даже приглашали украинцев на Новогодний путч. Сам Порошенко сначала тоже посмеялся над этим. Но теперь – ни слова, мол, не актуальны. Однако уже на этой неделе "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" вместе призвали выйти на Майдан Независимости в воскресенье, 8 декабря. Все –из-за предстоящей встречи в нормандском формате, где соберутся лидеры Украины, России, Франции и Германии. И если действующая власть прибегнет на переговорах к непродуманным решениям – это может быть опасно.

Если будет попытка договориться относительно государственной целостности, путем изменения Конституции, ради какого-то особого статуса одного оккупированного региона, то все может взорваться. Это понимает и президент, и его команда,

– объяснил политолог Олег Рыбачук.

Согласно последним соцопросам, рейтинг доверия к власти падает. Однако, не настолько, чтобы подавляющее большинство людей вышло на новый Майдан.



Результаты соцопроса об удовлетворенности работой политиков / Инфографика 24 канала

Эксперты уверяют, украинцев мгновенно мобилизуют не так называемые интересы желудка, а национальная безопасность. Вспомните, Революция Достоинства началась с неосторожного шага власти – избиение студентов. И новой власти следует делать из этого выводы.