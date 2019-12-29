Банан та вкрадені Путіним унітази: найкумедніші меми 2019 року

Ляпи у "Грі престолів", банан як арт-об’єкт та здача аналізів кандидатами у президенти України – все це у 2019-му не могли пропустити інтернет-юзери, створивши низку пов’язаних з подіями мемів та фотожаб. Згадуємо ті, які стали найбільш популярними у світі та в Україні зокрема.

#10YearsChallenge

На початку року в мережі надпопулярним став флешмоб #10YearsChallenge. Розпочалося це з постів знаменитостей, які демонстрували, як змінилися за 10 років. Згодом до челенджу приєдналися звичайні користувачі Інтернет з усього світу і на певний час мережу заполонили світлини-порівняння. Поціновувачі мемів не залишилися осторонь і запропонували свої варіанти фото #10YearsChallenge, які стали вірусними.

Starbucks у "Грі престолів"

Мемом став і ляп із популярного серіалу "Гра престолів": у одній із серій на столі головних героїв "засвітилося" горнятко американської мережі кав’ярень Starbucks. І уважні глядачі, звісно ж, не могли залишити це без уваги.

Нова продукція Apple

Компанія Apple цього року презентувала новий персональний комп’ютер Mac Pro та iPhone 11. Неординарний дизайн приладів оцінили не всі: користувачі соцмереж дивувалися, сміялися та активно вигадували свої варіації, чим могли б надихатися розробники.







Банан став витвором мистецтва

Італійський митець Мауріціо Каттелані приклеїв скотчем банан до стіни у музеї та назвав це арт-об'єктом. Знайшлися і ті, хто був готовий заплатити 120 тисяч за це "творіння". Проте інший художник, Девід Датуна, вирішив по-своєму "хайпанути" на цій історії і урочисто з’їв найдорожчий у світі банан, назвавши це перформансом. Тоді інтернет-юзери підтримали Каттелані, запропонувавши подібні геніальні ідеї.

Cybertruck Ілона Маска

Корпорація Tesla представила електричний пікап Cybertruck з футуристичним дизайном, який, знову ж таки, припав до душі не всім. Декого ж – просто насмішив і надихнув на створення мемів, що швидко ширилися мережею.





Малюк Йода

У 2019 році вийшов серіал "Мандалорець", який базується на всесвіті "Зоряних воєн". Один із героїв – милий малюк Йода – став мемом. Маленький представник тієї ж раси, що і майстер Йода з класичної трилогії, припав до душі навіть тим, хто не знайомий зі знаменитим фільмом.





"Золота" цибуля

Варто згадати і суто українські меми, які потішили наших співвітчизників, але навряд чи будуть зрозумілі іноземній аудиторії.

Так, на початку року предметом обговорення в усіх видах громадського транспорту та на ринках була незвично висока ціна на цибулю. І тут, звісно ж, не обійшлося без народної творчості. Зокрема, люди жартували: наявність цибулі вдома тепер можна вважати ознакою заможності.







Розписка за секс

У січні в Україні почали діяти зміни до Кримінального кодексу про згоду на секс. Українці в цілому сприйняли нововведення позитивно. Проте декого це все ж налякало – тепер секс без згоди підпадає під статтю про зґвалтування. І останніх у соцмережах добренько потролили.







Сага про дебати та аналізи кандидатів

Звісно, цього року не обійшлося і без політичних мемів. Чи не найбільше жартів виникло навколо знаменитих дебатів між тодішніми кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Спочатку вони не могли домовитися про дату, місце та формат заходу, перемовляючись між собою за допомогою відеороликів. До речі, модератором пропонували зробити не кого-небудь, а Юлію Тимошенко.

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Потім кандидати пішли ще далі, вирішивши перед цим спільно пройти медогляд та здати аналізи на наявність у крові алкоголю і наркотичних речовин. У результаті по суті важлива подія, дебати, перетворилася на фарс. І мережа відреагувала на це відповідно.







Дематюкація

Законопроєкт "Про протидію лихослів'ю", який мав би обмежити використання нецензурної лексики у публічному просторі, зареєструвала у Верховній Раді Ольга Богомолець. Він передбачав штрафи за матюки для медіа та тих, хто вживає гостре слівце при широкій аудиторії. На реакцію українців не потрібно було довго чекати: люди сміялися, обурювалися і пропонували всі матюки замінювати прізвищем авторки законопроєкту.







(Не) військовий парад

Президент Володимир Зеленський вирішив традиційний парад до Дня Незалежності замінити так званою Ходою Гідності. Її режисерами стали кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко, які пообіцяли "додати видовищності" події. Не всім українцям сподобалася така ідея і мережа наповнилася тематичними кумедними та гострими мемами.





Шуфрич з заклеєним ротом

Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич одного дня прийшов до парламенту із заклеєним чорною стрічкою ротом – на знак протесту через позбавлення ліцензії телеканалу "112 Україна". І став мемом.





"Путч" Порошенка

Депутатка від "Слуги народу" Ліза Богуцька, сама того не підозрюючи, спричинила хвилю жартів на тему путчу, який нібито збирався організувати п’ятий президент Петро Порошенко у грудні цього року. На її переконання, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова залишили на посаді саме для того, щоб той цьому завадив.







Росія краде унітази

РФ нарешті повернула Україні захоплені у листопаді 2018 року судна. Проте, без низки речей, які там залишалися: озброєння, радіонавігаційне обладнання та навіть унітази зникли. Росіяни ганебну крадіжку заперечують, але соцмережі вже не зупинити.







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