Банан и украденные Путиным унитазы: смешные мемы 2019 года

Ляпы в "Игре престолов", банан как арт-объект и сдача анализов кандидатами в президенты Украины – все это в 2019-м не могли пропустить интернет-пользователи, создав ряд связанных с событиями мемов и фотожаб. Вспоминаем те, которые стали наиболее популярными в мире и в Украине в частности.

#10YearsChallenge

В начале года в сети сверхпопулярным стал флешмоб #10YearsChallenge. Началось это с постов знаменитостей, которые демонстрировали, как изменились за 10 лет. Впоследствии к челленджу присоединились обычные пользователи Интернета со всего мира и на время сеть заполонили фотографии-сравнения. Любители мемов не остались в стороне и предложили свои варианты фото #10YearsChallenge, которые стали вирусными.

Starbucks в "Игре престолов"

Мемом стал и ляп из популярного сериала "Игра престолов": в одной из серий на столе главных героев "засветилась" чашка американской сети кофеен Starbucks. И внимательные зрители, конечно же, не могли оставить это без внимания.

Новая продукция Apple

Компания Apple в этом году представила новый персональный компьютер Mac Pro и iPhone 11. Неординарный дизайн приборов оценили не все: пользователи соцсетей удивлялись, смеялись и активно придумывали свои вариации, чем могли бы вдохновляться разработчики.







Банан стал произведением искусства

Итальянский художник Маурицио Каттелан приклеил скотчем банан к стене в музее и назвал это арт-объектом. Нашлись и те, кто был готов заплатить 120 тысяч за это "творение". Однако другой художник, Дэвид Датуна, решил по-своему "хайпануть" на этой истории и торжественно съел самый дорогой в мире банан, назвав это перформансом. Тогда интернет-пользователи поддержали Каттелана, предложив подобные гениальные идеи.

Cybertruck Илона Маска

Корпорация Tesla представила электрический пикап Cybertruck с футуристическим дизайном, который, опять же, пришелся по душе не всем. Некоторых же – просто насмешил и вдохновил на создание мемов, которые быстро распространялись сетью.





Малыш Йода

В 2019 году вышел сериал "Мандалорец", основанный на вселенной "Звездных войн". Один из героев – милый малыш Йода – стал мемом. Маленький представитель той же расы, что и мастер Йода из классической трилогии, пришелся по душе даже тем, кто не знаком со знаменитым фильмом.





"Золотой" лук

Стоит вспомнить и сугубо украинские мемы, которые порадовали наших соотечественников, но вряд ли будут понятны иностранной аудитории.

Так, в начале года предметом обсуждения во всех видах общественного транспорта и на рынках была необычно высокая цена на лук. И здесь, конечно же, не обошлось без народного творчества. В частности, люди шутили: наличие лука дома теперь можно считать признаком состоятельности.







Расписка за секс

В январе в Украине начали действовать изменения в Уголовном кодексе о согласии на секс. Украинцы в целом восприняли нововведение положительно. Однако некоторых это все же напугало – теперь секс без согласия подпадает под статью об изнасиловании. И последних в соцсетях хорошенько потролили.







Сага о дебатах и анализах кандидатов

Конечно, в этом году не обошлось и без политических мемов. Больше шуток возникло вокруг знаменитых дебатов между тогдашними кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Сначала они не могли договориться о дате, месте и формате мероприятия, переговариваясь между собой с помощью видеороликов. Кстати, модератором предлагали сделать не кого-нибудь, а Юлию Тимошенко.

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Затем кандидаты пошли еще дальше, решив перед этим совместно пройти медосмотр и сдать анализы на наличие в крови алкоголя и наркотических веществ. В результате по сути важное событие, дебаты, превратилась в фарс. И сеть отреагировала на это соответственно.







Дематюкация

Законопроект "О противодействии сквернословию", который должен ограничить использование нецензурной лексики в публичном пространстве, зарегистрировала в Верховной Раде Ольга Богомолец. Он предусматривал штрафы за мат для медиа и тех, кто употребляет острое словцо при широкой аудитории. Реакции украинцев не нужно было долго ждать: люди смеялись, возмущались и предлагали все матерные слова заменять фамилией автора законопроекта.







(Не) военный парад

Президент Владимир Зеленский решил традиционный парад ко Дню Независимости заменить так называемым Шествием Достоинства. Ее режиссерами стали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко, которые пообещали "добавить зрелищности" событию. Не всем украинцам понравилась такая идея и сеть наполнилась тематическими забавными и острыми мемами.





Шуфрич и заклеенным ртом

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич однажды пришел в парламент с заклеенным черной лентой ртом – в знак протеста из-за лишения лицензии телеканала "112 Украина". И стал мемом.





"Путч" Порошенко

Депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая, сама того не подозревая, вызвала волну шуток на тему путча, который якобы собирался организовать пятый президент Петр Порошенко в декабре этого года. По ее убеждению, министра внутренних дел Арсена Авакова оставили на должности именно для того, чтобы тот этому помешал.









Россия ворует унитазы

РФ наконец вернула Украине захваченные в ноябре 2018 года судна. Однако, без ряда вещей, которые там оставались: вооружение, радионавигационное оборудование и даже унитазы исчезли. Россияне позорную кражу отрицают, но соцсети уже не остановить.







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