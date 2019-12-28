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      Скільки відсотків українців готові до третього Майдану: неочікувані цифри

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      Українці – емоційна нація. Приблизно раз на 10 років нам уривається терпець. Так було у 2004 так було й у 2014. Але, що найгірше після емоційного піднесення – це згасання. Саме тому з часом усе починає повертатися на свої корумповані місця. То чи готові українці найближчим часом у разі необхідності знову виходити на масові протести – читайте далі.

      66% українців переконані, що у 2020 році не може виникнути третій Майдан.

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      А от кожен п'ятий українець вірить у можливість масових протестів. Найближчим часом, на думку 16% опитаних, у їхніх містах можливі масові виступи протесту.


      На думку 16% опитаних, у їхніх містах можливі масові виступи протесту

      40% назвали такий розвиток подій малоймовірним. А третина переконана, що масових виступів у 2020 році не буде. Якщо ж говорити про безпосередню участь у таких мітингах та демонстраціях, то на це готові лише 16% українців.


      До участі у мітингах готові 16% українців

      Понад дві третини українців не будуть у 2020 році виходити на масові протести.

      Дані: Демократичні ініціативи / Центр Разумкова.

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Протести Революція Гідності Соціологічне дослідження
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