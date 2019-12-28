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      Сколько процентов украинцев готовы к третьему Майдану: неожиданные цифры

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      Украинцы – эмоциональная нация. Примерно раз в 10 лет у нас лопается терпение. Так было в 2004 так было и в 2014. Но, что хуже всего после эмоционального подъема – это угасание. Именно поэтому со временем все начинает возвращаться на свои коррумпированные места. То готовы ли украинцы в ближайшее время в случае необходимости вновь выходить на массовые протесты – читайте дальше.

      66% украинцев убеждены, что в 2020 году не может возникнуть третий Майдан.

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      А вот каждый пятый украинец верит в возможность массовых протестов. В ближайшее время, по мнению 16% опрошенных, в их городах возможны массовые выступления протеста.


      По мнению 16% опрошенных, в их городах возможны массовые выступления протеста

      40% назвали такое развитие событий маловероятным. А треть уверена, что массовых выступлений в 2020 году не будет. Если же говорить про непосредственное участие в таких митингах и демонстрациях, то на это готовы лишь 16% украинцев.


      К участию в митингах готовы 16% украинцев

      Более двух третей украинцев не будут в 2020 году выходить на массовые протесты.

      Данные: Демократические инициативы / Центр Разумкова.

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Протесты Социологическое исследование Революция достоинства
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