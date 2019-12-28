Сколько процентов украинцев готовы к третьему Майдану: неожиданные цифры
Украинцы – эмоциональная нация. Примерно раз в 10 лет у нас лопается терпение. Так было в 2004 так было и в 2014. Но, что хуже всего после эмоционального подъема – это угасание. Именно поэтому со временем все начинает возвращаться на свои коррумпированные места. То готовы ли украинцы в ближайшее время в случае необходимости вновь выходить на массовые протесты – читайте дальше.
66% украинцев убеждены, что в 2020 году не может возникнуть третий Майдан.
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А вот каждый пятый украинец верит в возможность массовых протестов. В ближайшее время, по мнению 16% опрошенных, в их городах возможны массовые выступления протеста.
По мнению 16% опрошенных, в их городах возможны массовые выступления протеста
40% назвали такое развитие событий маловероятным. А треть уверена, что массовых выступлений в 2020 году не будет. Если же говорить про непосредственное участие в таких митингах и демонстрациях, то на это готовы лишь 16% украинцев.
К участию в митингах готовы 16% украинцев
Более двух третей украинцев не будут в 2020 году выходить на массовые протесты.
Данные: Демократические инициативы / Центр Разумкова.
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