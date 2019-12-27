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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині

      Вєсті.UA 237 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 грудня – непростим видався 2019 рік для очільника ДБР Романа Труби. Як не старався він сподобатись новій владі та її друзям – завершилось все таки його звільненням. Однак нова очільниця Ірина Венедіктова, схоже, не зовсім відрізнятиметься від попередника. Міський голова Херсона Миколаєнко гідно відповів на маразм Путіна.

      Також у випуску:

      Чи готові українці у разі необхідності виходити на третій Майдан. 

      З'їзд КПУ або прихильників маньяків.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Ірина Венедіктова Роман Труба
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