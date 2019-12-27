Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 грудня – непростим видався 2019 рік для очільника ДБР Романа Труби. Як не старався він сподобатись новій владі та її друзям – завершилось все таки його звільненням. Однак нова очільниця Ірина Венедіктова, схоже, не зовсім відрізнятиметься від попередника. Міський голова Херсона Миколаєнко гідно відповів на маразм Путіна.
Також у випуску:
Чи готові українці у разі необхідності виходити на третій Майдан.
З'їзд КПУ або прихильників маньяків.
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