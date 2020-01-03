Майдан-3? Ожидать ли Украине масштабных протестов в 2020 году

Периодически выходить на акции протеста по разным причинам для части украинцев стало почти нормой. Как и то, что остальная часть традиционно считает последние проплаченными и участие в таких мероприятиях не берет. Могут ли перерасти обычные митинги в полноценный Майдан и что может стать причиной этого – в материале 24 канала.

Как показал опрос, 21% украинцев предполагают, что в 2020 году может произойти третий Майдан, тогда как 66% считают, что этого не произойдет. Также 16% граждан не исключают, что в их городах возможные массовые акции протеста. Маловероятной такую перспективу видят 40% украинцев, а 34% полагают, что протестов не будет.

Детали: Сколько процентов украинцев готовы к третьему Майдану: неожиданные цифры

Лично участвовать в таких митингах готовы 16% (4% – обязательно, 13% – скорее всего), а 71% – нет.



Результаты опроса / Данные: Фонд "Демократические инициативы"

Общенациональное исследование проводил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%. Финансирование – в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Что говорит по этому поводу власть?

Третий Майдан предсказывали еще при президентстве Порошенко, однако, как видим, этого не произошло. Недовольные же курсом Владимира Зеленского появились чуть ли не сразу после его инаугурации.

В начале декабря нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук отмечала:

Мы знаем, насколько серьезным может быть каждый следующий Майдан, но еще раз повторяю: Майдан может быть и мы это знаем.

Также известным стало заявление другого депутата от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой о возможном путче. Так, еще в конце августа журналисты сфотографировали ее переписку, где Богуцкая убеждает: госперевороту быть и возглавит его не кто иной, а Петр Порошенко. И именно поэтому, по ее убеждению, Зеленский оставил Арсена Авакова – тот должен этому противодействовать.

Правда, большинство украинцев восприняли это заявление с юмором и отреагировали рядом мемов и фотожаб.



Интернет-пользователи не восприняли серьезно информацию Богуцкой

Интереснее самого заявления может быть разве что его обоснование.

София Федина во Львове говорит о своей подруге, которая на первый Майдан родила первого ребенка, на второй Майдан второго ребенка, и сейчас беременна – должна родить в декабре. Это посыл для того, чтобы мы поняли, что в декабре должен быть следующий Майдан,

– объясняла свои предположения депутат.

После этого она заметила, что "пишет то, что чувствует", а не приводит реальные доказательства.

Елизавета Богуцкая о своем заявлении: видео

Сам Петр Порошенко также не раз шутил на эту тему. При этом его партия "Европейская солидарность", вместе с "Батькивщиной" и "Голосом", неоднократно созывала украинцев на вече в центр Киева – против нынешнего курса власти, в частности, касательно решения конфликта на Донбассе.

Что говорят эксперты?

Специалисты убеждены: украинцы в 2020 году на митинги собираться будут, однако третий Майдан – очень маловероятен.

Так, политический аналитик Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу отметил, что большинство наших сограждан все еще доверяют новой власти и на площадь их могут вывести разве что ну очень радикальные действия чиновников.

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Один из обязательных атрибутов возникновения массовых протестов, по словам эксперта, – именно наличие необходимого количества критических ошибок власти, которые не дают возможности дальше работать и терпеть это активной части общества.

И команда Зеленского все же оказывалась на грани: речь идет о решении оставить Арсена Авакона в должности министра внутренних дел, что многие активисты и политики считали неприемлемым. К тому же, это противоречило обещанию Зеленского о полной перезагрузке власти и немного поколебало доверие даже его избирателей.

Массовых протестов не стоит ожидать и потому, что, по крайней мере судя по заявлениям, "новые" политики не держатся за должности.

У команды Зеленского нет такого монолита, который бы боролся до конца и хотел бы удержать эту централизованную власть до последней капли крови, как это было у Януковича, как долго было при Кучме, который лишь в последний момент согласился на третий тур президентских выборов. Это – люди иного характера,

– объяснил Дмитрий Купыра.

Кроме того, у Зеленского вряд ли будут принимать решения, которые совсем не воспринимаются обществом.



16% украинцев думают, что Майдану-3 быть / скриншот, 24 канал

Прежде всего причиной для общественных волнений, по мнению экспертов, может стать тема национальной безопасности. В частности, политолог Олег Рыбачук говорит: "Если будет попытка договориться о государственной целостности путем изменения Конституции, ради какого-то особого статуса одного оккупированного региона, то все может взорваться".

Директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина в свою очередь утверждала: акции протеста, даже достаточно масштабные, вполне возможны. В частности, потому что есть политические силы, которые будут максимально мобилизовать людей на митинги. Однако до третьего Майдана, по ее убеждению, в 2020 году не дойдет.

Сколько процентов украинцев готовы к третьему Майдану: видео