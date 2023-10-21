Как говорится, какие времена – такая и распаковка. Если раньше говорилось о гаджетах, то сейчас – сухпайках российских захватчиков. Один из них был рассмотрен нашими военными.

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Сухпай остался после зачистки позиции

Как отмечают в ГНСУ, удачную зачистку позиций наши военные осуществили на Сватовском направлении. На самом видео можно увидеть лого "Стальная граница". Это значит, что врагу изрядно насыпали защитники, которых раньше набирали в Государственной пограничной службе. Их задача – освободить захваченные территории нашей страны.

Итак, начинают распаковку как целую сказку. Говорит военный: "Жил здесь когда-то мужичок один, его уже нет". Собственно, он намекал на владельца этого сухпайка, который оккупантам больше не понадобится.

Содержимое упаковки защитник рассматривал без особого энтузиазма. Чуть ли не из-за каждой позиции лилась щедрая порция брани. Правда, нечто военные оставили. К примеру, одноразовые ложки, которые еще могут понадобиться. Также отложили сахар.

Вся эта распаковка происходит под звуки прилетов, что наши военные тоже щедро приправили отборной бранью. Поскольку все запикали до нас, мы можем только догадываться, чего они там желают российским оккупантам.

Наши защитники сделали распаковку российского сухпайка: смотрите видео

О, и самое интересное. Спички. Это я с собой возьму... И тут у нас еще что? Инструкция (подборка ругательства – 24 Канал),

– говорит защитник.

Мы не уверены, но можем предположить, что сухпаек принадлежал оккупанту, уже пополнившему статистику потерь врага. Обратите внимание, что их количество ежедневно продолжает расти.

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