Як то кажуть, які часи – така і розпаковка. Якщо раніше мовилося про ґаджети, то зараз – сухпайки російських загарбників. Один із них розглянули наші військові.
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Сухпай залишився після зачистки позиції
Як зазначають у ДПСУ, вдалу зачистку позицій наші військові здійснили на Сватівському напрямку. На самому відео можна побачити лого "Сталевий кордон". Це означає, що ворогові добряче насипали захисники, яких раніше набирали у Державній прикордонній службі. Їхня задача – звільнити захоплені території нашої країни.
Отже, починають розпаковку як цілу казку. Каже військовий: "Жив тут колись мужичок один, його вже нема". Власне, він натякав на власника цього сухпайка, який окупантові більше не знадобиться.
Вміст упаковки захисник розглядав без особливого ентузіазму. Ледь не через кожну позицію лилася щедра порція лайки. Правда, дещо військові собі залишили. До прикладу, одноразові ложки, які ще можуть знадобитися. Також відклали цукор.
Уся ця розпаковка відбувається під звуки прольотів, що наші військові теж щедро приправили добірною лайкою. Оскільки усе запікали до нас, то ми можемо лише здогадуватися, чого вони там бажають російським окупантам.
Наші захисники зробили розпаковку російського сухпайка: дивіться відео
О, і найцікавіше. Сірники. Це я з собою візьму... І тут у нас ще що? Інструкція (добірка лайка – 24 Канал),
– каже захисник.
Ми не впевнені, але можемо припустити, що сухпайок належав окупантові, котрий уже поповнив статистику втрат ворога. Звернімо увагу, що їхня кількість щоденно продовжує рости.
Понад 290 тисяч окупантів стали "двохсотими"
- Лиш за минулу добу наші військові відправили до пекла 790 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення статистику поповнили 292 850 бійців так званої "другої армії світу".
- Крім того, на брухт перетворили 5063 танків, 9612 бойових броньованих машин, 7017 артилерійських систем, 822 РСЗВ, а також 548 засобів ППО.
- А ще окупанти не дорахуються 320 літаків, 324 гелікоптерів, 5330 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1535 крилатих ракет, 20 суден, 1 підводного човна, 9391 автомобіля і автоцистерни та 990 одиниць спецтехніки.