Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, топ-темой обсуждений у коллаборантов была дата, когда уже нужно паковать чемоданы и уезжать из города.

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Коллаборанты в ловушке

Петр Андрющенко подчеркнул, что коллаборанты понимают то, что россияне не позволят им убежать, а потому чувствуют себя в ловушке. При этом они также понимают, что ВСУ знает об их местонахождении и это придает им страх.

Он добавил, что сначала оккупанты и коллаборанты пытались обманывать людей, будто взрывы – это работа ПВО, которая сбила 2 беспилотника, но впоследствии все же признались, что Украина осуществила обстрел российских позиций.

"Начали паковать чемоданы, очень много людей уже уехало из города, потому что не ждут того, что будет и ночи проводят исключительно в пабликах, ищут какую-то информацию. Они настолько убедили сами себя, что "Россия здесь навсегда", а здесь оказывается, что не очень", – отметил Петр Андрющенко.

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Советник городского головы Мариуполя убежден, что в оккупированном городе очень изменились общественные настроения, а оккупанты начали понимать, что возмездие за совершенное скоро наступит.

"Я думаю, что в ближайшие дни и месяцы мы увидим много интересного. Будет много новостей, как говорится, надо набирать попкорн и ждать, что будет происходить. Они понимают, что времени осталось немного, нужно что-то хватать быстренько и потом обеспечить себе какую-то жизнь на территории России", – сказал Андрющенко.

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