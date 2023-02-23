Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, топтемою обговорень у колаборантів була дата, коли вже потрібно пакувати валізи та виїжджати з міста.

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Колаборанти в пастці

Петро Андрющенко наголосив, що колаборанти розуміють те, що росіяни не дозволять їм втекти, а тому почуваються в пастці. При цьому вони також розуміють, що ЗСУ знає про їхнє місцеперебування й це додає їм страху.

Він додав, що спочатку окупанти та колаборанти намагались обдурювати людей, що начебто вибухи – це робота ППО, яка збила 2 безпілотники, але згодом все ж зізнались, що Україна здійснила обстріл російських позицій.

"Почали пакувати валізи, дуже багато людей вже поїхало з міста, тому що не чекають того, що буде й ночі проводять виключно в пабліках, шукають якусь інформацію. Вони настільки переконали самі себе, що "Росія тут назавжди", а тут виявляється, що не дуже", – зазначив Петро Андрющенко.

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Радник міського голови Маріуполя переконаний, що в окупованому місті дуже змінились суспільні настрої, а окупанти почали розуміти, що відплата за скоєне скоро настане.

"Я думаю, що найближчими днями та місяцями ми побачимо багато цікавого. Буде багато новин, як то кажуть, треба набирати попкорну та чекати що буде відбуватись. Вони розуміють, що часу залишилось небагато, треба щось хапати швидесенько й потім забезпечити собі якесь життя на території Росії", – сказав Андрющенко.

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