Распознали первые лица убийц в Буче, Ирпене и Гостомеле

13 апреля 2022 , 17:26
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Источник:

телеграм Минцифра

Российские военные совершали жуткие зверства над украинцами в Киевской области. В Министерстве цифровой трансформации заявили, что распознали первые лица российских убийц.

Минцифра получила 31 заявление о российских убийцах

В Минцифре 13 апреля сообщили, что распознали первые лица убийц в Буче, Ирпене и Гостомеле. Это удалось сделать благодаря чат-боту "єВорог".

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Сообщается, что недавно в чате появилась возможность сообщать об оккупантах Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Минцифры заявило, что уже получило 31 заявку о российских убийцах.

В министерстве призвали украинцев отправлять данные россиян, если удалось зафиксировать лицо оккупантов на фото, видео или через системы видеонаблюдения.

Также по возможности для скорейшего распознавания оккупантов нужно присылать их:

  • персональные данные;
  • военное подразделение;
  • действия в определенный промежуток времени.

Добавим, что украинская разведка недавно опубликовала список псковских десантников, которые совершали зверства в Киевской области. В списке имена 20 солдат и их домашние адреса.

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Автор: Михайло Гема