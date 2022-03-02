Распространяют дезинформацию: ИПСО России создают фейковые страницы украинских подразделений

Генеральный штаб ВСУ сообщил о попытках работы враждебных информационно-психологических спецопераций. Оккупанты пытаются подавить боевой дух украинцев, создавая фейковые аккаунты наших подразделений и публикуя дезинформацию.

Ведомство сообщило, что россияне начали создавать фейковые страницы украинских боевых частей. Информация на таких страницах ведется на украинском языке.

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Полный текст сообщения:

ВНИМАНИЕ! Попытка работы ИПСО РФ.

Российские оккупанты начали создание фейковых страниц наших боевых частей. Например 93-й омбр, 81-й и т.д. Страницы враг ведет на украинском ("паляница" же говорить не надо). Публикуемый контент (потери наших подразделений, погибшие гражданские, негатив об украинской армии и т.д.) призван вызвать панику и недовольство командованием (руководством).

НЕ ВЕРЬТЕ. ЭТО ФЕЙКИ. БУДЕМ ВНИМАНИЕ.

Призываем массово жаловаться в администрацию на ложный контент и язык вражды и не верить российским убийцам.

Вместе победим! #stoprussia

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