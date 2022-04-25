Распространяют фейки и дезинформацию: СНБО разоблачил еще один вражеский телеграм-канал

Центр противодействия дезинформации при СНБО разоблачил очередной пропагандистский телеграм-канал. На странице распространяется ложная информация.

Речь идет о телеграме "Сплетница". Здесь постоянно публикуют фейки о политической ситуации в Украине и войне.

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Здесь активно распространяются фейки и дезинформация, поддерживается российская пропагандистская риторика. Информация подается под видом уникальной, "инсайдерской", но, конечно, она таковой не является,

– говорится в сообщении.

В частности, "Сплетница" распространяет такую ложь:

"гуманитарную и военную помощь в Украине разворовывают, а власть некомпетентна";

"Украину продали США";

"Мариуполь сдали";

"У Украины нет оружия и техники".

Известно, что ранее пропагандистский телеграм-канал распространял фейки о коронавирусе.



О чем пишут в телеграм-канале / Фото ЦПД

Ложь из телеграма "Сплетница" активно распространяют пророссийский пропагандист Анатолий Шарий и его супруга Ольга.



Кто распространяет посты телеграм-канала / Фото ЦПД

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