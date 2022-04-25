Распространяют фейки и дезинформацию: СНБО разоблачил еще один вражеский телеграм-канал
Источник:ЦПД
Центр противодействия дезинформации при СНБО разоблачил очередной пропагандистский телеграм-канал. На странице распространяется ложная информация.
Речь идет о телеграме "Сплетница". Здесь постоянно публикуют фейки о политической ситуации в Украине и войне.
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Здесь активно распространяются фейки и дезинформация, поддерживается российская пропагандистская риторика. Информация подается под видом уникальной, "инсайдерской", но, конечно, она таковой не является,
– говорится в сообщении.
В частности, "Сплетница" распространяет такую ложь:
- "гуманитарную и военную помощь в Украине разворовывают, а власть некомпетентна";
- "Украину продали США";
- "Мариуполь сдали";
- "У Украины нет оружия и техники".
Известно, что ранее пропагандистский телеграм-канал распространял фейки о коронавирусе.
О чем пишут в телеграм-канале / Фото ЦПД
Ложь из телеграма "Сплетница" активно распространяют пророссийский пропагандист Анатолий Шарий и его супруга Ольга.
Кто распространяет посты телеграм-канала / Фото ЦПД
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