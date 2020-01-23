Распустят ли Раду досрочно: Арахамия рассказал о вероятности перевыборов

Парламентарии, которые в Раду попали впервые, учатся на своих ошибках. Именно благодаря этому вероятность досрочного роспуска Рады уменьшилась.

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял: существует большая вероятность того, что Рада 9 созыва не доработает до конца своей каденции. Он прогнозировал это с 75% вероятностью. О том, как изменилась его мнение теперь Арахамия рассказал в интервью "Украинской правде".

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Вероятность уменьшилась до 40%, потому что мы учимся,

– отметил нардеп.

Он также отметил, что остается председателем фракции, и в этом вопросе будет ориентироваться на решение главы государства Владимира Зеленского.

"Если он мне скажет уйти, то я уйду, даже не буду обсуждать", – заверил Арахамия.

Что еще о фракции "Слуги народа" рассказал Арахамия:

Сначала все народные депутаты были абсолютно неопытные, поэтому "слушали более опытных людей из Офиса президента".

Сейчас парламентарии уже приобретают опыт и научились аргументировать и спорить. Это нормальный процесс, но "надо понимать, что все равно наибольшее доверие в обществе получил президент".

"Слуга народа" – партия президента, монобольшинство в парламенте, поэтому "я удивляюсь, когда человек удивляется, что у нас полная синхронизация с Офисом президента" и президентом.

О том, что Раду невозможно распустить, "по крайней мере сейчас", ранее сообщал спикер Дмитрий Разумков. Дело в том, что парламент имеет годовой иммунитет от начала своей работы.