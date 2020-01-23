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      Чи розпустять Раду достроково: Арахамія розповів про імовірність перевиборів

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      Давид Арахамія / ua-rating.com

      Парламентарі, які у Раду потрапили вперше, навчаються на своїх помилках. Саме завдяки цьому ймовірність дострокового розпуску Ради зменшилась.

      Раніше глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв: існує велика ймовірність того, що Рада 9 скликання не допрацює до завершення своєї каденції. Так, він прогнозував це з 75-% імовірністю. Про те, як змінилася його думка тепер Арахамія розповів в інтерв’ю "Українській правді".

      Це цікаво: Разумков визнав, що Рада під його керівництвом порушувала регламент, і пояснив причину

      Імовірність зменшилася до 40%, бо ми вчимося,
      – зазначив нардеп.

      Він також наголосив, що залишається головою фракції, і в цьому питанні буде орієнтуватися на рішення глави держави Володимира Зеленського.

      "Якщо він мені скажуть піти, то я піду, навіть не буду обговорювати", – запевнив Арахамія.

      Що ще про фракцію "Слуги народу" розповів Арахамія:

      • Спочатку всі народні депутати були абсолютно недосвідчені, тому "слухали більш досвідчених людей з Офісу президента".
      • Зараз парламентарі вже набувають досвіду і навчилися аргументувати й сперечатися. Це нормальний процес, але "треба розуміти, що все одно найбільшу довіру в суспільстві отримав президент".
      • "Слуга народу" – партія президента, монобільшість у парламенті, тому "я дивуюсь, коли людей дивує, що в нас повна синхронізація з Офісом президента" і президентом.

      Про те, що Раду неможливо розпустити, "принаймні зараз", раніше повідомляв спікер Дмитро Разумков. Річ у тім, що парламент має річний імунітет від початку своєї роботи.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Давид Арахамія Слуга народу Верховна Рада
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